In un’intervista rilasciata a Cnet, il Ceo di PlayStation Jim Ryan ha dato alcune anticipazioni riguardo al futuro di PS5. La nuova console di Sony attesissima dagli appassionati, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe arrivare sul mercato prima di novembre 2020: Ryan non ha fornito indicazioni temporali più precise a riguardo, ma ha svelato interessanti dettagli sulle specifiche tecniche della piattaforma di gioco, che sarà lanciata nel segno della continuità. Come spiegato dal Ceo, infatti, Sony non vuole che l'arrivo di PS5 rappresenti una netta rottura con il passato, facilitando la transizione e senza penalizzare chi continuerà a utilizzare la console precedente. Ryan ha anticipato che PlayStation 5 supporterà la risoluzione 4K con un refresh rate fino a 120 Hz. Inoltre, gli utenti potranno trasferire i salvataggi dei videogiochi dalla PS4 alla nuova console (sarà anche possibile effettuare l'opzione inversa).

PS5, svelate nuove caratteristiche

La transizione da PS4 e PS5

Secondo Ryan “che si tratti di retrocompatibilità o della possibilità di giocare su console di più generazioni, saremo capaci di realizzare la transizione alla prossima generazione. Ma non sarà una scelta binaria per la quale bisognerà scegliere PS4 o una console successiva per proseguire un’amicizia”. In questo modo, PlayStation vuole evitare che il passaggio sfavorisca chi non può permettersi PS5 e viene da una lunga esperienza di gioco sulla piattaforma precedente. Nel corso dell’intervista, pur senza fornire dettagli a riguardo, Ryan ha anche annunciato l’intenzione di portare il servizio di giochi in streaming PlayStation Now “al livello successivo nella seconda parte di quest’anno”. Il possibile riferimento potrebbe essere alla partnership siglata recentemente tra Sony e Microsoft per nuove soluzioni in ambito di cloud gaming.