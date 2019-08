PlayStation Plus, annunciati i giochi gratuiti di Agosto 2019

Puntuali, come ogni mese, sono stati annunciati da Sony i due titoli gratuiti anche per il mese di agosto e destinati agli utenti abbonati al servizio di PlayStation Plus. Si tratta di WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4, disponibili per il download a partire dal 6 agosto. Fino al giorno prima, chi non lo avesse fatto, può ancora scaricare senza costi aggiuntivi i due titoli di luglio, ovvero Detroit: Become Human, un’intensa avventura fantascientifica basata su trame intessute e che diversificano a seconda delle scelte dei giocatori, e Horizon Chase Turbo, una adrenalinica rivisitazione dell’epoca d’oro delle corse arcade, con una grafica stilizzata e una colonna sonora accattivante.

Corse futuristiche a tutta velocità

Nello specifico, ecco cosa dovranno aspettarsi gli appassionati del mondo PlayStation. WipEout Omega Collection è un pacchetto composto da WipEout 2048, WipEout HD e dall’espansione HD Fury. Si tratta di una futuristica e avvincente gara con navicelle spaziali che porterà la velocità mozzafiato e le emozioni della sfida della serie di corse antigravitazionali anche ai fan del mondo Playstation. Le modalità di gioco permetteranno di gareggiare sia contro il tempo sia contro altri concorrenti per tentare di tagliare per primi il traguardo. Man mano che si procederà con le sfide, poi, si potranno sbloccare decine di navicelle e sperimentare 26 piste. Online la competizione a tutta velocità potrà coinvolgere fino ad otto giocatori, mentre da non perdere sarà la modalità che permette di poter sfidare uno contro uno un amico. Il gioco, infine, è disponibile anche su PlayStation VR.

Cecchini infallibili alla caccia dei nemici

Per quanto riguarda invece l’altro titolo, Sniper Elite 4, si tratta di un classico sparatutto in cui i giocatori dovranno tentare di insinuarsi dietro le linee nemiche, calandosi nei panni di un agente segreto. Teatro dello scontro sarà l’Italia della Seconda Guerra Mondiale: qui il cecchino protagonista del gioco dovrà esplorare vasti ambienti e annientare i nemici prima nazisti il cui progetto criminale mette a serio rischio tutta l’Europa. Attraverso armi di precisione, trappole ed esplosivi, ambienti densi di nemici e attacchi corpo a corpo, l’obiettivo del giocatore sarà quello di seminare il caos nelle roccaforti nemiche. Per quanto riguarda le modalità di gioco, ci si potrà cimentare sia nella modalità ‘campagna cooperativa’, anche facendo squadra con un amico (fino ad un massimo di 4 giocatori) per abbattere i bersagli nemici, sia nella modalità multigiocatore competitive che consente sessioni di gioco per un massimo di 12 giocatori.