Per tutti i fan di No More Heroes e per coloro che non hanno mai avuto occasione di giocarci è in arrivo una grande novità che sicuramente amplierà sensibilmente la platea dei giocatori del titolo.

La remastered dei primi due episodi del noto videogioco potrebbe debuttare su PlayStation 4.

A rivelarlo è lo sviluppatore Suda51, che anticipa a Dengeki Online la possibilità di un accordo con Marvelous: sarebbero attualmente in corso delle trattative che prevedono la fruizione di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle sulla console da record di Sony, che ha recentemente raggiunto il traguardo di 100 milioni di unità distribuite dal suo lancio sul mercato.

Possibile annuncio durante il Tokyo Game Show 2019

Stando alle indiscrezioni, nei prossimi mesi potremmo aspettarci l’ufficializzazione dell’accordo. Sony potrebbe anche scegliere di annunciare la nuova versione per PS4 nel corso del Tokyo Game Show. Se le anticipazioni di Suda51 saranno confermate, i fan della PlayStation 4 potranno divertirsi giocando con la remastered dei primi due episodi di No More Heroes.

PS4 taglia un grande traguardo: 100 milioni di console distribuite

Playstation 4 è la console ad aver raggiunto in meno tempo il traguardo delle 100 milioni di unità distribuite.

A svelare il raggiungimento dell’obiettivo è stata la stessa Sony nel resoconto del primo quarto fiscale 2020. In tre mesi, da aprile a giugno 2019, le unità distribuite sono state ben 3,2 milioni.

PS4 ha superato in velocità PlayStation 2, finora prima in classifica, che conquistò il traguardo in cinque anni e nove mesi dal suo lancio, due mesi in più rispetto a PS4.

In poco più di 5 anni sono stati venduti un miliardo di videogiochi per PS4. Dal resoconto del 30 giugno 2019 ne risultato 924 milioni: nel totale tuttavia non rientrano i titoli venduti nel 2013 e 2014.