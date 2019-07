PS4 taglia un grande traguardo: 100 milioni di console distribuite

PlayStation 4 ha raggiunto un traguardo record: ha registrato 100 milioni di console distribuite in tutto il mondo. Dal suo debutto sul mercato sono stati consegnati oltre un miliardo di videogiochi per PS4.

Ad annunciare il grande risultato è la stessa Sony, nel resoconto relativo al primo quarto fiscale 2020 (da aprile a giugno 2019). In soli tre mesi sono state distribuite 3,2 milioni di console.

Un miliardo di videogiochi consegnati

PlayStation 4 è la console ad aver raggiunto l’obiettivo delle 100 milioni di unità distribuite nel minor tempo di sempre: in cinque anni e sette mesi, da novembre del 2013 al 30 giugno 2019. Ha superato anche PlayStation 2 che ha tagliato il traguardo dopo cinque anni e nove mesi dal suo debutto sul mercato. Inoltre, fino al 30 giugno 2019, secondo quanto dichiarato della stessa Sony, sono stati consegnati 924 milioni di videogiochi per PlayStation 4. Dal totale mancano i titoli distribuiti negli anni fiscali 2013 e 2014: solo nel 2014 i videogiochi consegnati sono stati 81,8 milioni. Ciò significa che il totale complessivo è sicuramente superiore al miliardo.

PlayStation Now: i titoli gratuiti in arrivo ad agosto

Come annunciato da Bethesda, dal 6 agosto 2019 saranno disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Plus i titoli gratuiti del mese di agosto 2019. Sono 10 i nuovi videogiochi che andranno ad aggiungersi al ricco catalogo offerto dal servizio, attivo in Italia dal 12 marzo di quest’anno. PlayStation Plus offre oltre 600 titoli in streaming o download per PS4 o Pc. Ecco i dieci videogiochi in arrivo dal sei agosto: DOOM (PS4), Fallout 4 (PS4), Monster Energy Supercross (PS4), MotoGP 17 (PS4), The Raven: Remastered (PS4), Wolfenstein: The New Order (PS4), Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (PS3), Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3),Castlevania: Lords of Shadow (PS3), Brut@l (PS4).