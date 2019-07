PlayStation Now: i titoli gratuiti in arrivo ad agosto

Agosto si prospetta un mese ricco di novità per gli appassionati di videogiochi con sottoscrizione a PlayStation Now, il servizio che offre oltre 600 titoli in streaming o download su PS4 e Pc. Sono diversi i nuovi titoli gratuiti in arrivo per gli abbonati: ad annunciarli è la stessa Bethesda in occasione del QuakeCon 2019.

Da martedì 6 agosto 2019, saranno disponibili gratuitamente dieci nuovi videogiochi. I più attesi sono DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein: The New Order: tre titoli di ’spessore’ che andranno ad arricchire il panorama di esperienze videoludiche offerte da PlayStation Now. Ecco la lista completa.

I nuovi 10 titoli in arrivo

Ecco la lista dei titoli che dal 6 agosto andranno ad aggiungersi al catalogo offerto dal servizio PlayStation Now, attivo in Italia dal 12 marzo 2019:

• DOOM (PS4)

• Fallout 4 (PS4)

• Monster Energy Supercross (PS4)

• MotoGP 17 (PS4)

• The Raven: Remastered (PS4)

• Wolfenstein: The New Order (PS4)

• Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (PS3)

• Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

• Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

• Brut@l (PS4)

Gli amanti dei videogiochi che vogliono abbonarsi a PS Now possono scegliere tra la sottoscrizione mensile al costo di 14,99 euro o quella annuale (99,99 euro).

PS Plus agosto 2019: data di uscita dei giochi gratis per PS4

I titoli gratuiti in arrivo ad agosto per gli utenti con abbonamento a Playstation Plus non sono ancora stati svelati ufficialmente. Saranno annunciati da Sony il 31 luglio 2019, l’ultimo mercoledì del mese precedente e come d’abitudine saranno disponibili per il download dal martedì seguente la loro rivelazione: il 6 agosto. Nonostante non ci sia una conferma ufficiale, secondo Glitched Africa il mese prossimo il servizio Playstation Plus offrirà gratuitamente Star Wars: Battlefront 2 e EA Sports UFC 3. I due nuovi titoli andranno a sostituire Detroit Become Human: Digital Deluxe Edition e Horizon Chase Turbo: i due videogiochi gratis del mese di luglio.