PS Plus agosto 2019: data di uscita dei giochi gratis per PS4

I titoli gratis del mese di agosto che rientrano nell’offerta riservata agli utenti con abbonamento a PlayStation Plus non saranno annunciati oggi, come erroneamente previsto da alcune indiscrezioni circolate in rete.

Sony è solita rivelare i nomi dei videogiochi gratuiti l’ultimo mercoledì del mese precedente: ciò significa che i fan della console con abbonamento al servizio Plus verrano a conoscenza dei titoli gratis del prossimo mese solo mercoledì 31 luglio.

Quando verranno rilasciati i titoli gratuiti di agosto 2019

Un’altra abitudine di Sony è quella di rilasciare i videogiochi gratuiti previsti dall’abbonamento al servizio PlayStation Plus il martedì seguente la loro rivelazione. I nuovi titoli saranno quindi disponibili per il download da martedì 6 agosto. Gli utenti con sottoscrizione Plus non possono fare altro che aspettare: dovranno attendere più di una settimana per potersi divertire con i nuovi videogiochi.

Possibili giochi gratis di agosto 2019

La lista ufficiale arriverà dunque mercoledì 31 luglio, ma in rete già da qualche giorno circolano i possibili titoli gratuiti del mese di agosto 2019 con abbonamento a PlayStation Plus. Secondo Glitched Africa, i nuovi videogiochi disponibili saranno probabilmente Star Wars: Battlefront 2 e EA Sports UFC 3. Entrambi i giochi compaiono nello store digitale statunitense con la scritta ‘Free’. Bisognerà comunque attendere la fine del mese per avere la conferma ufficiale da parte di Sony.

I titoli gratuiti del mese di luglio offerti da PlayStation Plus

I titoli gratis del mese di luglio 2019 disponibili per gli utenti con abbonamento al servizio Plus sono Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo. Entrambi i videogiochi sono stati rilasciati il 2 luglio. Pes 2019 offre ai fan la possibilità di divertirsi prendendo parte ai campionati ufficiali, giocando con centinaia di calciatori, dai più famosi ai nuovi arrivati. Grazie alle modalità MyClub e ML Real, inoltre, i videogiocatori possono allenarsi divertendosi ambendo a una propria carriera calcistica in un club.