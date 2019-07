Aggiornamento PlayStation 7.0 in fase beta, le possibili novità

Da alcuni giorni, ormai, Sony ha iniziato ad inoltrare in maniera randomica ad alcuni utenti i codici necessari per scaricare la versione beta del firmware 7.0 per PS4 e PlayStation 4 PRO. Una curiosità che riguarda questo processo è che i codici ricevuti possono essere condivisi e riscattati su 20 differenti account: in poche parole ogni codice potrà essere utilizzato non solo dal proprietario ma anche da altri 19 amici virtuali. Tutto ciò ha una spiegazione plausibile: tra le tanto attese novità che l’aggiornamento dovrebbe portare, c’è l’ampliamento del party vocale da 8 a 16 utenti. E solo chi ha il codice potrà testare in fase beta questa novità.

Dal party all’HDR, ecco le novità

Gli utenti selezionati da Sony, per avviare l’update, dovranno accedere al menù, andare su impostazioni e quindi accedere alla voce ‘aggiornamento software di sistema’, selezionando la versione 7.00 beta per effettuare il download, grande 469,7 MB. Come riportano alcuni portali di settore, oltre all’ampliamento del numero di utenti dentro il party, che se da una parte potrebbe consentire di condividere con più amici di prima la chat vocale ma dall’altra potrebbe aumentare i livelli di ‘confusione’, il prossimo update di PlayStation 4 prevede migliorie anche per quanto riguarda il download delle nuove versioni del firmware, eliminando la necessità di riavviare il sistema al termine dell'installazione. Inoltre, dalla beta sono emerse anche interessanti novità riguardanti l'HDR. La tecnologia HDR fornisce maggiore dettaglio e profondità di colore grazie all’utilizzo di uno spettro di luminosità più ampio. Questo significa che i colori e le luci visibili a schermo risultano più reali rispetto alle impostazioni standard. Fino ad adesso, l'HDR su PS4 viene regolato in maniera differente a seconda dei diversi giochi, ma questo update dovrebbe introdurre uno strumento integrato nel software di sistema che unifica la gestione dell'HDR al livello di sistema. In poche parole, sarà possibile regolare e impostare l'HDR in maniera generale per PS4, in modo da ottenere un profilo utilizzabile su tutti i contenuti.

Arrivano i giochi gratis di agosto

In attesa che l’aggiornamento venga confermato anche terminata la fase beta, gli utenti di PlayStation sono in attesa dell’annuncio, a breve, dei contenuti gratuiti legati all’abbonamento di Ps Plus per il mese di agosto. A luglio i titoli gratis del mese sono stati Detroit Become Human: Digital Deluxe Edition e Horizon Chase Turbo. La lista ufficiale arriverà mercoledì 31 luglio, ma in rete già da qualche giorno alcuni rumors indicano Star Wars: Battlefront 2 e EA Sports UFC 3 come possibili titoli disponibili.