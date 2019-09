Sony, nessuna conferenza al Tokyo Game Show 2019

Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione 2019 del Tokyo Game Show, una delle più importanti kermesse nipponiche dedicate ai videogiochi, nonché l’occasione migliore per scoprire i giochi di prossima uscita delle più importanti software house giapponesi. Sony ha già rivelato che non terrà una conferenza nel corso dell’evento, ma sarà comunque presente con lo stand PlayStation e offrirà ai giocatori presenti in fiera la possibilità di provare con mano giochi attesissimi come Nioh 2, Final Fantasy VII Remake e Call of Duty: Modern Warfare. Inoltre, l’azienda mostrerà un gameplay di Death Stranding su uno schermo gigante in un’area speciale. Sony dedicherà spazio anche ad alcuni titoli che sfruttano la realtà virtuale, tra cui Marvel’s Iron Man e Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash!

Gli eventi ‘PlayStation Presents Live Show TGS 2019’

Il Tokyo Game Show è il secondo appuntamento importante che Sony ha scelto di saltare nel corso del 2019: il colosso giapponese, infatti, non ha portato la sua classica conferenza neppure sul palco dell’E3 di Los Angeles. Dal 12 al 15 settembre, l’azienda presenterà comunque diverse novità nel corso di una serie di eventi noti come ‘PlayStation Presents Live Show TGS 2019’, che saranno trasmessi anche in live streaming. Durante questi appuntamenti Sony mostrerà il gameplay di vari giochi in arrivo su PlayStation 4.

PlayStation Plus: ecco i giochi gratuiti di settembre

Da poco, Sony ha annunciato che nel corso di settembre gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente Batman Arkham Knight, l’ultimo gioco di Rocksteady Studio dedicato al supereroe di Gotham City, e Darksiders 3, il terzo capitolo della serie avente per protagonisti i quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Si potrà effettuare il download dei titoli dal 3 al 30 settembre. Fino al 2 settembre, invece, sarà ancora possibile recuperare i titoli PlayStation Plus di agosto, ossia WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4.