Sony potrebbe presentare Xperia 2 a IFA 2019

Stando a quanto riportato dal sito The Verge, specializzato in notizie riguardanti il mondo della tecnologia, Sony dovrebbe presentare Xperia 2, il suo nuovo top di gamma, durante IFA 2019, la kermesse che si svolgerà a Berlino dal 6 all’11 settembre. A pochi giorni di distanza dall’inizio dell’evento, Xperia Blog ha diffuso alcune immagini raffiguranti proprio il nuovo smartphone del gigante giapponese, che potrebbero essere state estrapolate dal materiale pubblicitario preparato dall’azienda.

Le caratteristiche di Xperia 2

Proprio come Xperia 1, anche il nuovo smartphone dovrebbe essere dotato di uno schermo con rapporto d’aspetto 21:9. L’unica vera differenza estetica rispetto al modello precedente dovrebbe essere la posizione della fotocamera: nelle immagini postate da Xperia Blog è posizionata lateralmente ed è composta da tre sensori fotografici. L’ubicazione di altri elementi, come il sensore d’impronte digitali e il tasto fotocamera, non dovrebbe cambiare. Per il momento non sono note altre informazioni sul dispositivo, anche se alcune voci di corridoio parlano della possibile presentazione di una variante del device capace di connettersi alle reti 5G. Secondo altre indiscrezioni Sony potrebbe presentare il nuovo smartphone nel corso di un evento che si svolgerà il 5 settembre (dunque in anticipo rispetto all’inizio effettivo della kermesse).

LG G8x

Oltre a Sony, anche molte altre aziende presenteranno dei nuovi dispositivi nel corso di Ifa 2019. È il caso, per esempio, di LG: durante la kermesse la società sudcoreana dovrebbe svelare al mondo lo smartphone LG G8x. Nelle scorse settimane, OnLeaks e PriceBaba hanno diffuso su Internet alcuni render del device, permettendo agli appassionati di tecnologia di dare un primo sguardo alle sue caratteristiche estetiche. Lo smartphone presenta un design simile a LG G8 ThinQ, caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore protetta da un sottile strato di vetro e da un display da 6,2 pollici con notch a goccia. Nella parte frontale è possibile notare anche un jack da 3,5 millimetri per le cuffie e uno speaker singolo.