LG G8x, divulgati i primi render del nuovo smartphone

OnLeaks e PriceBaba hanno svelato i primi render di LG G8x, lo smartphone che dovrebbe essere presentato nel corso di IFA 2019, la kermesse a tema tecnologia che si svolgerà a Berlino dal 6 all’11 settembre. Nelle immagini diffuse dai leaker è possibile notare un dispositivo dal design molto simile a LG G8 ThinQ, caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore protetta da un sottile strato di vetro. Secondo i leaker, le dimensioni del nuovo top di gamma di LG dovrebbero essere 159,3 x 75,8 x 8,5 millimetri. Il display misura circa 6,2 pollici ed è interrotto da un piccolo notch a goccia. Nella parte frontale del dispositivo è possibile notare anche un jack da 3,5 millimetri per le cuffie e uno speaker singolo.

Le caratteristiche di LG G8x

Oltre ai pulsanti per accendere/spegnere il dispositivo e regolare il volume, in LG G8x è presente un altro tasto fisico: potrebbe consentire l’attivazione dell’Assistente di Google, proprio come avviene in altri dispositivi di LG (tra cui LG Q60 e K40). A differenza di LG G8 ThinQ, il nuovo dispositivo non sembrerebbe dotato di uno scanner per le impronte digitali, anche se al momento non è possibile escludere l’eventuale presenza del sensore sotto al display dello smartphone. Per il momento non sono state diffuse informazioni sulle caratteristiche tecniche del dispositivo.

Il trailer di presentazione per l’IFA 2019

Negli scorsi giorni, LG ha pubblicato un breve trailer di presentazione per l’IFA 2019 in cui è possibile notare un nuovo dispositivo con tre schermi. All’inizio del filmato è visibile un singolo display sul quale è in riproduzione un videogioco; poco dopo compaiono anche un secondo e un terzo display (di dimensioni inferiori): su quest’ultimo è possibile leggere la data e l’ora in cui inizierà la conferenza LG (il sei settembre alle 10:00). Per capire se il protagonista del trailer è davvero uno smartphone dotato di 3 schermi sarà necessario attendere l’IFA 2019. Per il momento non è possibile escludere la possibilità di una nuova custodia in grado di aggiungere un display aggiuntivo ai modelli già esistenti.