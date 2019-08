Lg, un breve trailer mostra uno smartphone con 3 display. VIDEO

Lg ha diffuso in rete il trailer di presentazione per l’IFA 2019, che prenderà il via il 6 settembre a Berlino: uno degli appuntamenti hi-tech più attesi dagli appassionati di device elettronici, dove i colossi della tecnologia sono soliti presentare le loro ultime creazioni.

Dal breve filmato, della durata di soli 20 secondi, pubblicato sul canale ufficiale di YouTube, è possibile ammirare un device con tre schermi.

Nuovo smartphone o cover?

All’inizio del trailer viene mostrato il primo schermo sul quale è in riproduzione un videogioco; nella seconda parte appare anche un secondo display, a cui segue un terzo di dimensioni inferiori, dove è possibile leggere la data e l’orario fissato per la presentazione di LG (sei settembre alle 10:00).

Bisognerà attendere l’IFA 2019 o eventuali annunci da parte dell’azienda per comprendere se il protagonista del trailer è effettivamente un nuovo smartphone con tre schermi o se LG ha voluto svelare il progetto di una nuova custodia in grado di aggiungere un ulteriore schermo ai modelli già esistenti.

Molto probabilmente è da escludere che nei piani dell’azienda ci sia il progetto di un nuovo smartphone pieghevole, in quanto LG ha più volte sottolineato quanto il display flessibile, di cui sono dotati alcuni dei suoi televisori, sarebbe una tecnologia non ancora necessaria sui cellulari di ultima generazione.

Xiaomi, brevetto svela nuovo smartphone a pannelli solari

Un brevetto depositato da Xiaomi presso Il WIPO (World Intellectual Property Office) svela un nuovo progetto nei piani dell’azienda: uno smartphone con pannello solare integrato. Le immagini suggeriscono che la nuova tecnologia sarà dotata frontalmente di un display full-screen. Buona parte del retro sarà, invece, occupata da un pannello solare.

Dal brevetto sembra essere assente la fotocamera frontale: molto probabilmente sarà installata direttamente sotto lo schermo. Bisognerà attendere eventuali annunci di Xiaomi per avere la certezza di un suo futuro rilascio.