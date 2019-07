Vivo, un brevetto svela nuovo smartphone con doppio schermo

Vivo avrebbe in progetto lo sviluppo di un nuovo smartphone dual display. A svelare i piani dell’azienda è un nuovo brevetto depositato presso il World Intellectual Property Office, che lascia intuire quelle che probabilmente saranno alcune delle caratteristiche del nuovo telefonino che potrebbe essere un’evoluzione di Nex Dual Display Edition, il device rivoluzionario presentato da Vivo nel mese di dicembre 2018.

Il brevetto svela due nuovi modelli

Il brevetto svela due differenti modelli accomunati della presenza di un doppio schermo, uno posto frontalmente e uno nella parte anteriore del dispositivo.

La differenza tra i due progetti sta nella posizione e nella forma dell’anello Led circolare, presente anche in Vivo Nex Dual Display. In uno dei due è posto in alto sul retro, verso sinistra; nell’altro invece è di forma ovale ed è situato nella parte in alto a destra.

Non è la prima volta che Vivo stupisce gli appassionati di tecnologia sviluppando dispositivi con caratteristiche uniche. Ne sono un esempio Apex 2019, lo smartphone senza fori e Nex 3 con “rapporto schermo/scocca superiore al 100%" grazie a un display che si inarca sui lati, come in alcuni dei device di Samsung.

Vivo annuncia Super FlashCharge 120W, ricarica smartphone in 13 minuti

Tra le ultime novità di Vivo c’è Super FlashCharge 120W, un nuovo sistema di ricarica super veloce, che secondo l’azienda cinese sarebbe in grado di ricaricare un dispositivo con batteria da 4.000 mAh in soli 13 minuti.

Da un video pubblicato sul noto social network Weibo da uno degli sviluppatori di Vivo, è possibile osservare le potenzialità della nuova tecnologia che in soli 16 secondi ricarica uno smartphone facendolo passare dal 10 al 13%.

Secondo The Verge, Super FlashCharge 120W potrebbe meritarsi il titolo di sistema di ricarica più veloce sul mercato.

Attualmente il più prestante è quello di Oppo in grado di ricaricare completamente una batteria in soli 35 minuti.