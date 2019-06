Vivo IQOO Neo, nuovi dettagli sullo smartphone: batteria da 4.500 mAh

Mancano ormai pochi giorni al debutto sul mercato di Vivo IQOO Neo, e dal web arrivano nuovi dettagli riguardo le sue specifiche tecniche. Il nuovo smartphone di fascia alta approderà sugli scaffali dei negozi di elettronica il 2 luglio 2019 e sarà svelato ufficialmente nel corso di un evento dedicato, in programma lo stesso giorno in Cina.

Un teaser pubblicato dalla stessa Vivo, in un post sul social network cinese Weibo, suggerisce che molto probabilmente Vivo IQOO Neo monterà una batteria da 4.500 mAh.

L’immagine diffusa in rete dall’azienda hi-tech cinese sembra inoltre confermare che il nuovo smartphone sarà dotato di un sistema di ricarica rapida a 22,5 W.

Specifiche tecniche di Vivo IQOO Neo

Stando ai rumors circolati in rete, Vivo IQOO Neo, dal display da 6,38 pollici, sarà disponibile in due diverse colorazioni: nero e blu-viola a gradiente.

Monterà uno dei più prestanti chip presenti sul mercato, Qualcomm Snapdragon 845, e avrà il tasto di accensione e del volume sulla destra. Nel lato di sinistra sarà, invece, presente un tasto arancione, che molto probabilmente servirà per mettersi in contatto con l’assistente vocale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone avrà probabilmente 3 fotocamere posteriori, poste in posizione verticale e una fotocamera anteriore all’interno del notch a goccia.

Vivo annuncia Super FlashCharge 120W, ricarica smartphone in 13 minuti

Vivo ha da poco presentato Super FlashCharge 120W, un innovativo sistema di ricarica super veloce pensato per gli smartphone. La tecnologia è in grado, in soli 13 minuti, di ricaricare completamente una batteria da 4.000 mAh. Un video pubblicato sul social network cinese Weibo, da un product manager dell’azienda mostra come uno smartphone collegato alla nuova tecnologia si carica dal 10 al 13% in soli 16 secondi. Super FlashCharge 120W supera per prestazioni anche il sistema di ricarica di Oppo, la più veloce sul mercato, in grado di ricaricare una batteria da 3.400 mAh in 35 minuti.