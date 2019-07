LG V30 ThinQ: Android 9.0 Pie disponibile in Italia

LG ha annunciato l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per LG V30 ThinQ, il suo top di gamma uscito nel 2018. Grazie all’update gli utenti potranno utilizzare i controlli gestuali per il multitasking, visualizzare un’anteprima degli screenshot effettuati, rallentare uno specifico momento di un video tramite la funzione Moment Slow Motion e molto altro ancora. L’aggiornamento, inoltre, permette una migliore gestione delle applicazioni in esecuzione in background e introduce nuove funzionalità dell’interfaccia e delle app LG presenti sul dispositivo.

Nuove funzioni

In seguito all’aggiornamento ad Android 9.0 Pie gli utenti potranno utilizzare lo Screen Recording per registrare tutto quel che avviene sullo schermo e sfruttare la funzione Capture+ per salvare l’url di un sito all’interno di uno screenshot e accedervi direttamente dalla galleria. All’interno della feature è ora presente anche Crop Shot, un’opzione che permette di ritagliare una porzione della schermata e di tenerla in sovraimpressione. Non manca neppure un’applicazione pensata per i videogiocatori più assidui: si tratta di Game Launcher che, oltre a racchiudere tutti i giochi installati sullo smartphone, consente di ridurre il consumo della batteria mentre il software è in pausa e di consultare delle utili guide o recensioni. Un’altra funzione particolarmente utile è Dual App: utilizzandola è possibile clonare i principali social media e le app di messaggistica istantanea più comuni, ottenendo così la possibilità di utilizzare due account contemporaneamente. Con Homescreen Lock, invece, gli utenti possono bloccare la posizione di applicazioni e widget sulle schermate del dispositivo, rendendo così impossibile spostarle o rimuoverle per errore. L’aggiornamento alla nuova versione di Android introduce anche “Sidelight”, un’utile funzione che permette allo schermo dello smartphone di illuminarsi ogni volta che il dispositivo riceve una notifica.

Come aggiornare LG V30 ThinQ

È possibile installare l’aggiornamento all’ultima versione di Android per le varianti Open Market e Vodafone di LG V30 ThinQ dall’applicazione Centro Aggiornamenti. L’update sarà disponibile anche per le altre versioni del dispositivo nelle prossime settimane. Prima di effettuare l’aggiornamento è consigliabile effettuare un backup.