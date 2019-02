Proprio nelle ultime ore che precedono l’attesissimo lancio dei nuovi Galaxy S10, Samsung sta finalmente rilasciando l’aggiornamento stabile a Android 9.0 Pie per i modelli Galaxy S8 e S8+, dimostrando di non trascurare i possessori di device più datati. Nonostante le indiscrezioni di un possibile ritardo e i continui rilasci delle versioni beta del sistema operativo, Samsung sarebbe dunque riuscita a rispettare la tabella di marcia resa nota a gennaio, che fissava proprio per il secondo mese del 2019 gli aggiornamenti definitivi di Android Pie per Galaxy Note 8, S8 e S8+.

Android 9.0 Pie arriva anche su Galaxy S8

L’attesa è finalmente terminata. A oltre sei mesi dal lancio di Android 9.0 Pie, che aveva debuttato immediatamente su Google Pixel e altri dispositivi, anche chi possiede un Samsung Galaxy S8 e S8+ potrà ricevere l’aggiornamento al più recente sistema operativo di Google. Tra le principali novità portate dall’ultima versione di Android ci sono miglioramenti per quanto riguarda la velocità e una funzionalità volta a migliorare le prestazioni della batteria dei dispositivi. Prima dell’aggiornamento stabile, i possessori dei modelli Samsung in questione avevano ottenuto ben quattro rilasci beta, necessari a correggere i bug gradualmente emersi nei device con specifiche inferiori a quelli usciti più recentemente. Android 9.0 Pie dovrebbe nel giro di pochi giorni essere disponibile per tutti gli utenti dell’Europa occidentale: Belgio, Danimarca e Germania sono stati tra i primi paesi a ricevere l’update, dal peso di 1.6 GB.

L’aggiornamento degli altri modelli Samsung

Alla fine del 2018, soltanto Samsung Galaxy S9 e S9+ erano stati aggiornati a Android 9.0 Pie, con l’update giunto intorno ai giorni di Natale. Secondo il calendario diffuso dalla stessa casa sudcoreana, i prossimi smartphone a ottenere una versione stabile del sistema operativo, durante il mese di marzo, dovrebbero essere Galaxy A6, A6+, A7, A8+ e A9. Nel frattempo, tutte le attenzioni del mondo Samsung saranno concentrate per qualche giorno sul lancio dei tre smartphone che comporranno la linea Galaxy S10.