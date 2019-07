Vodafone, a Roma problemi con internet e chiamate: cosa è successo

Gli utenti intorno alle ore 12:00 del 29 luglio hanno segnalato problemi di connettività alla rete Vodafone. Il malfunzionamento secondo le segnalazioni pubblicate su Twitter sarebbe circoscritto soprattutto alla capitale.

Da mezzogiorno il social network è stato invaso da post correlati dall’hashtag #vodafonedown: i problemi riguarderebbero sia la connessione a internet, che le chiamate vocali. Il malfunzionamento, come comunicato della stessa azienda, è stato risolto nel primo pomeriggio: "Il disservizio temporaneo sulla rete mobile e fissa che ha riguardato la zona centro nord di Roma è stato risolto e il servizio è stato ripristinato”.

Vodafone conferma il temporaneo disservizio

Vodafone, in un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, conferma il temporaneo malfunzionamento della sua rete mobile e fissa in un'area circoscritta nella capitale. “Si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete mobile e fissa nella zona centro nord di Roma. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere prontamente il problema e verificarne le cause. Ci scusiamo per il disagio”, si legge nel Tweet.

Il quadro secondo Downdetector

Secondo Downdetector, la pagina web che monitora i disservizi in tutto il mondo, i problemi della rete Vodafone riguarderebbero non solo l’area di Roma, ma anche buona parte delle città italiane. Al sito sono arrivate segnalazioni provenienti da Roma, Torino, Milano, Napoli, Bologna, Verona, Genova, Brescia, Bari e Firenze.