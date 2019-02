MWC 2019, Sony Xperia 1 è il primo smartphone con display Oled 4K

Nel giorno del debutto ufficiale del Mobile World Congress di Barcellona, anche Sony ha presentato il nuovo smartphone top di gamma, Xperia 1. Come ci si aspetterebbe dalla casa, che vanta grande esperienza nella produzione di televisori di qualità, il nuovo dispositivo punta sull’innovativo display Oled dotato di risoluzione 4K, pensato per permettere agli utenti di fruire di moltissimi contenuti in mobilità percependo sempre meno la differenza con schermi più grandi. Insieme a Sony Xperia 1, la casa giapponese lancia anche i modelli Xperia 10 e 10 Plus, con specifiche minori ma anche un prezzo più accessibile.

Sony Xperia 1: le qualità del display Oled 4K

Basta un rapido sguardo al Sony Xperia 1 presentato al Mobile World Congress 2019 per capire l’obiettivo della casa nipponica: il display da 6.5 pollici è infatti il primo al mondo in tecnologia Oled 4K. Il formato 21:9, che rende il device incredibilmente ‘alto’ e che Sony definisce ‘CinemaWide’, è pensato per garantire agli utenti un’esperienza più immersiva di qualsiasi altro smartphone nella visione di film, videogiochi e altri contenuti multimediali. Il display montato su Xperia 1 sfrutta infatti le stesse tecnologie presenti sui televisori Bravia. Ma oltre a una risoluzione senza precedenti, il nuovo smartphone di Sony si distingue anche per la tripla fotocamera posteriore: i tre sensori da 12 megapixel, abbinati all’Eye AF, per mettere a fuoco lo sguardo, e alla possibilità di scatti a raffica fino a 10 fps, danno la possibilità di realizzare foto professionali praticamente in ogni contesto, compreso in condizioni di scarsa visibilità.

Il prezzo di Xperia 1 e gli altri smartphone

Insieme a una Ram da 6 GB e memoria interna da 128 GB, Sony Xperia 1 presenta specifiche tecniche meno sorprendenti rispetto alla qualità del display e del comparto fotografico. Il processore è lo Snapdragon 855 di Qualcomm, mentre c’è molta attesa per capire se la batteria da 3300 mAh sarà in grado di sostenere adeguatamente le alte prestazioni dello smartphone. Xperia 1 debutterà sul mercato in tarda primavera, a un prezzo decisamente da top di gamma, che potrebbe anche superare i 1000 euro. Per chi non vuole rinunciare alla qualità offerta da Sony in materia di schermo e fotocamera, l’azienda ha lanciato anche Xperia 10 e 10 Plus, che montano display LCD rispettivamente da 6 e 6.5 pollici mantenendo lo stesso formato 21:9 ideale per l’intrattenimento. In virtù delle specifiche, i due modelli offrono prestazioni minori rispetto allo smartphone di punta, ma anche un prezzo più accessibile: un dettaglio che Sony renderà ufficiale a breve, visto che Xperia 10 e 10 Plus saranno lanciati intorno a metà marzo.