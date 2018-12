Sony, brevettato uno smartphone trasparente

Il mercato degli smartphone sta attraversando un periodo di leggera flessione. Secondo un rapporto diffuso da Digitimes Research, nel 2019 le vendite dei cellulari subiranno un ulteriore calo e torneranno a crescere solo nel 2019, col passaggio alla tecnologia 5G. Il settore, inoltre, è vicino alla saturazione, come dimostrato da una recente ricerca condotta dal Pew Research Center. L’indagine ha rivelato che il 99% delle persone di età compresa tra i 17 e i 49 possiede almeno uno smartphone. Per continuare a vendere i propri prodotti in questa fase di transizione le aziende operanti nel settore dei dispositivi mobile devono proporre delle novità in grado di attirare l’attenzione dei consumatori. Sony, per esempio, ha da poco depositato un brevetto per uno smartphone trasparente (idea che ricorda i display presenti nel film Minority Report, tratto da un racconto di fantascienza dell’autore Philip K. Dick).

Le caratteristiche dello smartphone

L’idea di Sony consiste nell’utilizzo di due display, uno anteriore e uno posteriore, e nell’applicazione di una tecnologia di rifrazione della luce che consente di simulare la trasparenza. Nelle intenzioni del colosso giapponese, gli utenti dovrebbero essere in grado di regolare l’effetto e di disattivarlo del tutto. Tra uno schermo e l’altro è previsto uno spazio che ospiterà tutti i componenti interni del dispositivo.

Il brevetto

Il brevetto, depositato da Sony in primavera e pubblicato dalla World Intellectual Property Organization (Wipo) il 22 novembre, è stato scoperto dal sito Letsgodigital, il quale ha anche realizzato dei ‘concept’ che aiutano a comprendere quale potrebbe essere l’aspetto di uno smartphone con queste caratteristiche inedite. L’azienda giapponese ha anche ipotizzato una variante pieghevole del nuovo dispositivo. In passato, i display trasparenti hanno stimolato la fantasia di vari autori di opere di fantascienza. Nella pellicola Minority Report, per esempio, è presente un PC con questa caratteristica. Anche nel film del 2017 Real Steel, ispirato al racconto ‘Acciaio’ di Richard Matheson, si possono notare dei dispositivi trasparenti.