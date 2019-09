Fortnite, disponibile una skin esclusiva per i possessori di un dispositivo Samsung Galaxy

Grazie alla collaborazione tra Samsung ed Epic Games, dal 27 settembre 2019 tutti i possessori di uno smartphone o tablet della linea Galaxy possono ottenere gratuitamente una nuova skin e una emote esclusiva su Fortnite. Quest’ultima si chiama ‘Levitate’ e, come suggerisce il nome, consente di fluttuare sul terreno. La skin, invece, prende il nome di Legendary Glow ed è ispirata alla colorazione Aura Glow di Galaxy Note 10. Entrambe fanno parte del nuovo set Overseer. Dal 26 settembre non è più possibile ottenere la skin iKONIK e l'emote Scenerio, precedentemente disponibili per i possessori dei dispositivi della linea Galaxy.

La nuova skin di Fortnite (Samsung)

La lista dei dispositivi

Per ottenere gratuitamente la nuova skin Legendary Glow e l’emote Levitate è necessario possedere uno dei seguenti dispositivi:

• Galaxy Note 10

• Galaxy Note 10+

• Galaxy Note 10+ 5G

• Galaxy S10e

• Galaxy S10

• Galaxy S10+

• Galaxy S10 5G

• Galaxy Note 9

• Galaxy S9

• Galaxy S9+

• Galaxy Note 8

• Galaxy S8

• Galaxy S8+

• Galaxy S7

• Galaxy S7 Edge

• Galaxy A9

• Galaxy A70

• Galaxy A80

• Galaxy A90

• Galaxy Tab S6

• Galaxy Tab S4

• Galaxy Tab S3

Fortnite recupera terreno contro Gears 5

Dopo aver detenuto per oltre un anno il primato di titolo più giocato online su Xbox One, Fortnite è stato recentemente superato da Gears 5, l’ultimo capitolo della serie Gears of War, disponibile ufficialmente dal 10 settembre. Questo sorpasso è stato testimoniato dai dati riportati da ResetEra, uno dei più noti forum dedicati al mondo dei videogiochi. Fortnite non ci ha però messo molto a superare il tps sviluppato da The Coalition e a riconquistare la corona, dimostrando di avere ancora molto da offrire agli appassionati. Nonostante il regno di breve durata, Gears 5 continua ad essere uno dei titoli più giocati online dai possessori di Xbox One e attualmente occupa il quinto posto della classifica.