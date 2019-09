Samsung W2020, il nuovo flip phone destinato al mercato asiatico

Samsung ha rinnovato la proprio linea di flip phone, annunciando il nuovo Samsung W2020 destinato al mercato asiatico.

In Corea del Sud e in Cina i cellulari pieghevoli con tastiera fisica, un tempo ‘amati’ anche in Europa, riscuotono ancora molto successo e sono diverse le aziende hi-tech che ogni anno propongono nuovi modelli destinati a questa porzione del mercato.

Samsung W2020: specifiche tecniche

Samsung W2020 è un cellulare di fascia alta con chiusura a flip e monta due schermi Super AMOLED da 4,2 pollici, uno posto all’interno e uno all’esterno. Il nuovo flip phone ha probabilmente come processore uno Snapdragon 855 di Qualcomm e offre 8GB di Ram e una batteria da 3070mAh.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la memoria interna che offre 512GB per conservare file, media e molti altri contenuti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung W2020, potrebbe avere la stessa configurazione dei nuovi Galaxy S10 e Galaxy Note 10: lo scorso modello destinato al mercato asiatico riprendeva i sensori posteriori dei precedenti Galaxy S9 e Galaxy Note 9. Avrà inoltre una batteria da 3070mA.

Non si hanno per ora informazioni riguardo il suo prezzo di listino e la data fissata per il suo debutto sul mercato.

Realme XT è il primo smartphone con fotocamera da 64MP: caratteristiche

Tra le ultime novità nel settore hi-tech, c’è il nuovo Realme XT: il primo smartphone al mondo con fotocamera da 64MP.

Il rivoluzionario nuovo prodotto di Realme, l’azienda cinese nata da una costola di Oppo, debutterà ufficialmente in India lunedì 16 settembre.

Sarà disponibile in due diverse colorazioni, Pearl White e Pearl Blue, al prezzo base di 15.999 INR pari a circa 200 euro.

Realme XT vanta una quadrupla fotocamera posteriore composta dal sensore principale Samsung GW1 da 64 Megapixel, una lente grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP e uno per la profondità da 2MP.