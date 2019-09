Google Camera 7.0, tutte le novità dell’app in arrivo con i Pixel 4

Gli esperti del sito XDA sono riusciti a entrare in possesso dell’APK di Google Camera 7.0, la nuova versione del software che farà il proprio debutto assieme agli smartphone Pixel 4 e 4 XL, i nuovi top di gamma dell’azienda di Mountain View. Hanno così scoperto in anticipo quali saranno le novità estetiche e funzionali che verranno introdotte nell’applicazione. Gli screenshot pubblicati sul sito specializzato permettono di notare come le modalità della fotocamera siano state posizionato al di sotto dei tasti che permettono di scattare le foto e di accedere alla galleria. Tutte le opzioni sono ora visualizzate al di sopra del viewfinder, dunque lo spazio in cui vedere ciò che viene inquadrato è maggiore. I tasti posti nella parte alta dello schermo sono stati ‘nascosti’ all’interno di un menù che può essere aperto con un semplice tocco sulla freccia presente nell’area superiore del display.

Le altre novità introdotte

All’interno della modalità Nightsight è ora possibile trovare la messa a fuoco Infinity, che potrebbe consentire di realizzare degli scatti migliori del cielo notturno, un nuovo selettore dello zoom e dell’esposizione e un indicatore del livello dell’orizzonte. Non mancano altre opzioni interessanti, come la possibilità di registrare un video tenendo premuto il tasto di scatto. Gli utenti meno esperti di fotografia troveranno utile la funzione ‘Camera Coaching’ creata per dare dei consigli a chi desidera scattare delle foto migliori. Il software, per esempio, può suggerire di utilizzare la ‘modalità ritratto’ quando viene inquadrato un volto o quella ‘notturna’ quando si prova a immortalare un’ambiente poco illuminato. Chi non ritiene di aver bisogno di questi consigli può liberamente disattivare la funzione in qualsiasi momento. Google Camera 7.0 può anche suggerire agli utenti qual è la velocità più indicata da utilizzare in un time lapse. Inoltre, sono state introdotte delle limitazioni nella selezione della risoluzione: è ora possibile impostarla solo a livello massimo o medio.