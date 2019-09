T- Xbox One, Fortnite perde lo scettro di titolo online più giocato

Fortnite, il battle royale targato Epic Games, è ormai considerato da tempo uno dei giochi più amati di sempre, su tutte le piattaforme esistenti. Ma ora, almeno per quanto riguarda gli utenti che utilizzano la Xbox One, c’è un piccolo scossone. Stando ai dati riportati da ResetEra, forum interamente dedicato al mondo del gaming, non è più Fortnite il gioco online più utilizzato dagli appassionati della console di casa Microsoft, ma a detenere il primato momentaneo è il neoarrivato Gears 5.

Un primato che resisteva dall’estate del 2018

Fortnite, ora al secondo posto davanti a Gta V, deteneva il primato dall'estate 2018, a dimostrazione ulteriore di come il titolo di Epic Games sia ormai un vero e proprio fenomeno globale. Ma l’arrivo di Gears 5, atteso sparatutto in terza persona sviluppato da The Coalition in esclusiva per Xbox One e Pc, lo ha scalzato almeno momentaneamente nelle preferenze. Il gioco, uscito ufficialmente il 10 settembre ma disponibile per i possessori del Game Pass e della Ultimate Edition dal 5 settembre in Europa e dal 6 settembre in Nord America, sta già ottenendo ottimi riscontri da parte della community legata alla console di Microsoft.

La trama di Gears 5

Si tratta del secondo capitolo della nuova trilogia di Gears of War e la storia del gioco prosegue proprio quella del precedente capitolo, focalizzandosi sul personaggio della combattente Kait Diaz, un personaggio particolare, una ragazza schiacciata dai sensi di colpa per la perdita della madre. Le sue continue visioni e il desiderio di trovare delle risposte la porteranno ad ignorare gli ordini di alcuni suoi superiori e a compiere scelte importanti, dando vita ad una storia molto più profonda e matura rispetto a quella dei precedenti episodi.

Le modalità di gioco

Nel gioco, in cui si rivedranno protagonisti del passato come Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker, è presente un gameplay molto aperto con elementi open world, location molto varie arricchite da accattivanti dettagli. Gears 5 prevede, come ogni capitolo della serie, sia la modalità storia sia quella in multiplayer (incluso il crossplay tra Xbox One e PC), entrambi giocabili anche in cooperativa online o a schermo condiviso. Per chi lo desidera poi, si potrà utilizzare su Xbox One, oltre che il gamepad, anche il mouse e la tastiera, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.