Epic Games ha disabilitato temporaneamente B.R.U.T.O. da tutte le playlist di Fortnite.

Il mech ha sollevato non poche lamentele da parte degli utenti fin dal momento della sua introduzione. Come spiega la stessa azienda in un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, il potente veicolo verrà reintrodotto non appena verranno risolti alcuni errori tecnici che in queste ore stanno tenendo impegnati gli sviluppatori del noto Battle Royal.

L’annuncio di Epic Games

“B.R.U.T.O. è stato temporaneamente disabilitato da tutte le playlist mentre risolviamo un problema. Forniremo un aggiornamento quando avremo ulteriori informazioni”, scrive Epic Games nel tweet dedicato pubblicato sull’account ufficiale del Battle Royale. B.R.U.T.O., approdato su Fornite con l’arrivo della Stagione 10, è stato al centro di diverse polemiche sollevate dai più seguiti streamer che trasmettono in live le loro partite al videogioco.

B.R.U.T.O. ha sollevato diverse polemiche

A detta degli utenti, il potente match, almeno inizialmente, poteva compromettere in modo drastico il bilanciamento del titolo: i B.R.U.T.O. erano quasi imbattibili quando utilizzati in spazi ristretti, al termine degli incontri a fuoco. Il mech è un veicolo con due posti, uno per il pilota e l’altro per il giocatore incaricato di abbattere i nemici a colpi di arma da fuoco. Epic Games, a seguito delle ripetute segnalazioni da parte della community, si è da subito attivata per apportare delle modifiche al mech, con l’obiettivo di rendere il gioco più bilanciato. Il numero massimo di razzi che i veicoli possono lanciare con una singola carica è stato abbassato da 10 a 6. Inoltre, è stata ridotta del 56% la velocità dei missili, dando così il tempo ai giocatori per prevedere la loro traiettoria. Gli sviluppatori hanno anche diminuito il raggio dell’esplosione dei razzi (del 42%). Le modifiche, come annunciato dalla stessa Epic Games, nono state implementate in tutte le modalità di gioco.