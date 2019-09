Fortnite, aggiornamento 10.30 in arrivo: server offline dalle 10

Oggi, mercoledì 11 settembre 2019, Epic Games rilascerà l’aggiornamento 10.30 di Fortnite, col quale introdurrà alcune novità all’interno del battle royale. L’update riguarderà non solo Battaglia Reale, ma anche Salva il Mondo e Modalità Creativa. Dalle 10:00, ora italiana, i server del gioco saranno offline per la consueta manutenzione programmata che precede l’introduzione di ogni content update. Al momento non è noto quali oggetti nuovi saranno inseriti all’interno del gioco, ma secondo alcune indiscrezioni Epic Games potrebbe modificare la zona ghiacciata presente sull’isola e ripristinare la palude a sud-est della mappa di gioco. Infine, sembra che la vociferata skin ispirata a IT non sarà introdotta nel battle royale.

L’aggiornamento 10.20

Con l’ultimo aggiornamento, il 10.20, Epic Games ha corretto alcuni piccoli bug presenti in Fortnite, ha introdotto alcune migliorie alle prestazioni e reso disponibili nuovi oggetti ed eventi. All’interno della modalità Battaglia Reale la software house ha messo a disposizione dei giocatori la Bolla Scudo, uno strumento raro che crea una grande cupola protettiva attorno al giocatore, capace di proteggerlo per trenta secondi dai proiettili e dagli esplosivi. Chi si trova all’interno della bolla è ben difeso, tuttavia non può sparare verso l’esterno. È stato inoltre introdotto un nuovo evento dedicato a Borderlands, il noto videogioco di Gearbox Software che avvicina due generi apparentemente lontanissimi tra loro: gli sparatutto e i giochi di ruolo. Fino al 10 settembre gli utenti hanno potuto giocare nella Zona Fenditura di Pandora creata nelle vicinanze di Palmeto Paradisiaco e affrontare delle sfide a tema per ottenere delle ricompense esclusive. L’evento è stato reso disponibile per celebrare l’imminente uscita di Borderlands 3: l’attesissimo videogioco farà il suo debutto sugli scaffali dei negozi specializzati il 13 settembre. Il tributo al titolo di Gearbox Software ha anche portato all’introduzione nella Modalità Creativa di nuovi prefabbricati ispirati a Pandora, il pianeta in cui è ambientata la serie.