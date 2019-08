Fortnite, un glitch del mech B.R.U.T.O. rende i giocatori invincibili

L’introduzione dei mech B.R.U.T.O. ha creato non poco scompiglio nella community di Fortnite. I potenti veicoli a due posti, infatti, si sono rivelati pressoché invincibili e hanno creato numerosi grattacapi ai giocatori. In seguito a una vivace protesta, guidata da alcuni degli streamer più seguiti (tra cui Ninja, DrLupo, Myth, Timthetatman e Cloakzy, Epic Games ha deciso di apportare delle modifiche ai mech, con l’obiettivo di rendere il gioco più bilanciato. Il numero massimo di razzi che i B.R.U.T.O. possono lanciare con una singola carica è stato portato da 10 a 6. Inoltre, è stata ridotta del 56% la velocità con cui i veicoli lanciano i missili, offrendo così più tempo ai giocatori che li affrontano per reagire e proteggersi. Infine, il raggio dell’esplosione dei razzi del mech è stato ridotto del 42%. Una nota ufficiale pubblicata sul sito di Epic Games conferma che le modifiche sono state implementate in tutte le modalità di gioco e che non è necessario applicare delle patch per introdurle. Purtroppo, un nuovo glitch, in grado di rendere i giocatori invincibili, potrebbe rendere inutili gli sforzi di Epic Games.

Le caratteristiche del glitch

Per attivare il glitch è necessario lanciare due oggetti Fenditura Rottami sul mech, per poi entrare e uscire in fretta dal veicolo quando iniziano a piovere gli oggetti dal cielo. Questa serie di azioni rende il personaggio controllato dal giocatore immune ai danni provocati dagli avversari. Come si può facilmente intuire, l’utilizzo di questo glitch può rendere il gioco del tutto sbilanciato e rovinare l’esperienza degli utenti. È molto probabile che nelle prossime ore Epic Games correrà ai ripari, riportando la situazione alla normalità.

Le novità introdotte con l’ultimo content update

Nei giorni scorsi, un nuovo content update ha introdotto varie novità all’interno di Fortnite. Oltre al già menzionato “Fenditura Rottami”, Epic Games ha messo a disposizione dei giocatori anche i consumabili con glitch, degli oggetti che possono trasformarsi, diventando mele, funghi, noci di cocco, peperoni, rocce salterine o pietre ombra. Inoltre, nella modalità Creativa sono ora disponibili nuovi prefabbricati e gallerie a tema Magazzino Muffito e Tavola Calda, mentre il Salva il Mondo è stata introdotta l’arma “Dispositivo di Lancio V6”.