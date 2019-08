Fortnite, tutte le novità del content update della patch 10.10

Come preannunciato su Twitter, oggi, martedì 20 agosto 2019, Epic Games ha reso disponibile il content update 10.10 di Fortnite, introducendo varie novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. L’aggiornamento non ha richiesto un periodo di downtime e i giocatori hanno potuto continuare a divertirsi anche durante l’aggiunta dei nuovi contenuti. Per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale, Epic Games ha reso disponibile “Fenditura Rottami”, un nuovo oggetto da lancio che si rompe al contatto e fa piovere dal cielo ancore, automobili ecc. che precipitano a terra, danneggiando i giocatori e distruggendo le strutture e i veicoli e producendo un onda d’urto che disintegra tutto ciò che trova nel suo raggio d’azione. Un’altra aggiunta sono i consumabili con glitch: si tratta di oggetti che possono trasformarsi, diventando mele, funghi, noci di cocco, peperoni, rocce salterine o pietre ombra. Questi strumenti possono conferire degli effetti benefici ai giocatori che li utilizzano.

Le altre novità

Epic Games ha introdotto nella modalità Creativa di Fortnite dei nuovi prefabbricati e delle gallerie a tema Magazzino Muffito e Tavola Calda: i giocatori potranno utilizzarli per personalizzare ulteriormente le proprie creazioni. In Salva il Mondo è stata introdotto il “Dispositivo di Lancio V6”, una nuova arma che spara razzi piccoli e veloci, fino a un numero massimo di sei prima di dover ricaricare. Infine, è stata aggiunta una nuova missione per la Canzone dell’estate.

La protesta della community

Nei giorni successivi all’inizio della stagione 10 di Fortnite, una parte della community del Battle Royale si è lamentata dell’introduzione dei B.R.U.T.O, dei potenti veicoli mech a due posti, considerati praticamente invincibili. Sono stati soprattutto gli streamer più seguiti a insorgere contro il loro inserimento del gioco. Per Ninja, DrLupo, Myth, Timthetatman e Cloakzy, la presenza dei B.R.U.T.O ha compromesso drasticamente il bilanciamento di Fortnite. Rispondendo alla protesta, Epic Games ha dichiarato che i mech non saranno eliminati, tuttavia verranno studiati alcuni accorgimenti per far sì che chi se li trova davanti possa fronteggiarli con successo.