GTA 6 in uscita su PS5 e Xbox Scarlett: i primi dettagli su personaggi e trama

Su Reddit stanno circolando dei leak riguardanti Grand Theft Auto 6, il nuovo capitolo dell’amatissima serie di videogiochi creata da Rockstar Games. Secondo le indiscrezioni, il gioco sarà disponibile esclusivamente per le console di prossima generazione, ossia PlayStation 5 e Xbox Scarlett, e proporrà ai fan due ambientazioni principali: Vice City (già nota ai fan della serie) e una nuova città ispirata a Rio de Janeiro. Inoltre, i giocatori potranno tornare a Liberty City in alcune missioni, ma non saranno liberi di esplorarla in lungo e in largo. A differenza degli ultimi capitoli, GTA 6 sarà ambientato nel passato, precisamente nel periodo a cavallo tra gli anni ’70 e 80’, e avrà una trama incentrata sul tema del narcotraffico. I giocatori vestiranno i panni di un uomo chiamato Ricardo e vivranno la sua ascesa da semplice corriere della droga a boss dei traffici mondiali.

Le novità presenti nel gioco

Dal punto di vista del gameplay, GTA 6 riprenderà alcune meccaniche presenti in Red Dead Redemption 2, altro capolavoro di Rockstar Games, come la suddivisione della trama in capitoli e la possibilità di portare con sé sono alcune armi (le altre dovranno essere lasciate nel bagagliaio della macchina). Tuttavia il gioco sarà meno realistico e avrà un’impronta maggiormente arcade. I cambiamenti climatici giocheranno un ruolo importante e non mancheranno uragani, inondazioni e molto altro ancora. Nel corso della trama passeranno i segni dello scorrere del tempo si manifesteranno sugli edifici e sulle vetture in circolazione, che cambieranno anno dopo anno. Le automobili meno moderne diventeranno più rapide e costose.

Lo sviluppo di GTA 6

In base ai rumors, lo sviluppo del gioco, attualmente in versione pre-alpha, è iniziato nel 2012, ossia un anno prima dell’uscita di GTA 5, e ha coinvolto tutti gli studi di Rockstar Games. I lavori sul nuovo capitolo della serie si sono interrotti solamente durante il lancio il lancio di Red Dead Redemption 2. Al momento non è ancora noto il possibile periodo d’uscita del titolo.