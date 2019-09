Fortnite, tutte le novità dell’aggiornamento 10.30

Con l’aggiornamento 10.30 Epic Games ha introdotto varie novità in Fortnite. Nella modalità Battaglia Reale è ora possibile trovare una nuova area nella mappa di gioco: Palme Acquatiche. Si tratta del luogo adatto per chi vuole passare inosservato: in questa zona, infatti, i giocatori che si accovacciano assumono l’aspetto di un oggetto casuale. Per riassumere le proprie sembianze è sufficiente premere il tasto con cui si attaccano i nemici. Mimetizzarsi aiuta a tenere un basso profilo, ma non rende certo invulnerabili: è possibile subire dei danni anche quando si ha l’aspetto di un oggetto. Epic Games ha anche reintrodotto Boschetto Bisunto, un’area assente dal battle royale da quasi un anno. In questa zona piovono periodicamente dal cielo dei taco piccanti, così appetitosi da spingere tutti i presenti a ballare. Durante la danza i giocatori recuperano 20 PS e sono invulnerabili ai danni inflitti dai nemici. Consumando i taco piccanti è possibile recuperare 10 punti di salute effettiva e aumentare temporaneamente la velocità di movimento del 40%.

Le novità introdotte nella Modalità Creativa

L’aggiornamento 10.30 ha permesso a Epic Games di correggere alcuni bug presenti nel gioco, tra cui alcuni riguardanti i mech B.R.U.T.O., che all’inizio della stagione 10 hanno causato non pochi grattacapi alla community. Inoltre, è stata modificata la posizione di alcune armi: la mitraglietta a raffica è stata spostata nel magazzino, mentre la mitraglietta tattica è stata riportata in partita ed è ora presente anche nel parco giochi. Nella Modalità Creativa sono stati introdotti quattro nuovi prefabbricati (‘Rifugio per criminali’, ‘Rifugio per criminali cadente’, ‘Maniero per eroi’ e ‘Maniero per eroi cadente’) e sei nuove gallerie (‘Galleria rifugio per criminali’, ‘Galleria rifugio per criminali cadente’, ‘Galleria maniero per eroi’, ‘Galleria maniero per eroi cadente’, ‘Galleria erba scogliera grigia’, ‘Galleria oggetti eroi/criminali’). Inoltre, è ora possibile impostare e personalizzare i distributori automatici per adattarli alla propria partita e utilizzare dei dispositivi per creare delle classi giocatore con caratteristiche uniche. Nella modalità sono state anche introdotte delle nuove armi: il fucile di precisione bolt-action, la pistola rara e la trappola folgorante.

Le novità introdotte in Salva il Mondo

Nella modalità Salva il Mondo, i giocatori possono affrontare la seconda parte della missione ‘Penny si mette in marcia’. “Questa settimana, aiuta Penny a raggiungere la stazione radio in questo elettrizzante sequel in cui le cose prendono una piega bizzarra. Carica il furgone e raduna il gruppo: è ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale”, scrive Epic Games sul blog ufficiale di Fortnite. Inoltre, l’Agente sul campo Rio ritorna nel Negozio dell’evento il suo Cannone Fasico. Un’altra novità introdotta con l’update 10.30 è la Modalità a tempo Knock Town, nella quale i giocatori devono utilizzare un rampino per evitare gli attacchi mentre colpiscono i nemici a mezz’aria con la Pistola a focile. La vittoria va a chi riesce a ottenere un maggior numero di eliminazioni prima del termine della partita.