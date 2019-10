Chi è Cicciogamer, lo youtuber sconosciuto da Elsa Fornero

Già famoso tra i suoi tre milioni di follower su YouTube, CiccioGamer89 è diventato ancora più noto dopo un dibattito in una trasmissione televisiva tra Elsa Fornero e Gianluigi Nuzzi. Discutendo su quanto l'ex ministro del Lavoro fosse vicina ai giovani, il giornalista le ha chiesto se conosceva "CiccioGamer" e da quel momento in molti si stanno chiedendo chi sia questo youtuber, tra i più seguiti sul web.

Chi è CiccioGamer

Il vero nome è Mirko Alessandrini, un ragazzo romano di 32 anni diventato il re del joystick italiano con il nickname "CiccioGamer89". Da quando ha aperto il suo canale su YouTube, nel 2012, è diventato uno degli youtuber più quotati in Italia. Sul suo canale dispensa consigli e trucchi sui videogame più amati dai giocatori. In particolare, Mirko è un esperto di Clash Royale e Fortnite. Sulla piattaforma video, però, CiccioGamer pubblica anche clip dedicate al cibo con una sezione apposita che si chiama: "In cucina con Ciccio".

In 7 anni ha conquistato quasi 3 milioni di giovani

La bravura con i videogiochi non è la sola arma di Mirko che, in 7 anni, è riuscito a conquistare quasi tre milioni di iscritti su YouTube, per lo più giovani e giovanissimi. Ad aiutarlo nell'impresa è anche la sua simpatia che lo sta rendendo popolare anche su un'altra piattaforma: Instagram, dove conta quasi un milione e mezzo di seguaci. In apertura dei suoi video, il 32enne spesso saluta gli utenti con un allegro: "Hakuna Matata ragazzi!". Sul social di Zuckerberg, invece, CiccioGamer89 pubblica spesso anche immagini della sua vita privata con scatti delle uscite con gli amici e di viaggi.

Autore di due libri

Dopo il successo riscosso tra i più giovani, Mirko ha pubblicato anche due libri: "Io, me e me stesso", dove racconta la sua vita e svela al pubblico qualcosa in più su se stesso, e "Fortnite. Trucchi e segreti. Independent and unofficial guide", in cui spiega i trucchi per diventare un campione del famoso videogioco.

La polemica su CiccioGamer

Sulla popolarità di CiccioGamer è nata una polemica dopo che Gianluigi Nuzzi, per controbattere a Elsa Fornero che sosteneva di riuscire a parlare ai giovani, le ha chiesto: "Lei sa chi è CiccioGamer?", uno dei personaggi attualmente più amati dai ragazzi. L'ex ministro ha risposto di non conoscerlo e il video del dibattito tra i due è stato ripreso e diffuso sui social e su varie testate televisive con la diffusione di meme e la formazione di due schieramenti opposti tra critici e difensori della Fornero. A rispondere alla polemica ha pensato lo stesso Mirko Alessandrini che, in una trasmissione radiofonica, ha detto "normale che non mi conosca", ammettendo che lui stesso non conosce né l'ex ministro né Gianluigi Nuzzi, ma di essere disponibile a incontrarla: "Possiamo prendere un caffé e chiacchierare".