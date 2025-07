Yoga Radio Bruno Estate 2025, tappa stasera Modena: cantanti presenti

Gran finale a Modena per il tour di Radio Bruno di questa estate 2025. L'appuntamento è stasera nella centralissima piazza Roma. Come nei precedenti appuntamenti, tra cui quello di reggio Emilia che vi abbiamo raccontato, Yoga Radio Bruno Estate, porta sul suo importante palco alcuni degli artisti protagonisti dell'estate musicale italiana, autori delle canzoni che stiamo maggiormente ascoltando in radio. Ma non mancano le sorprese a conferma che l'emittente carpigiana è molto attenta ai nuovo fermenti artistici. Stasera a Modena citiamo per tutti Antonia e Chiamamifaro. In totale saranno 21 gli artisti che si esibiranno in Piazza Roma. Presentano Rebecca Staffelli, Stefano Corti ed Enzo Ferrari.