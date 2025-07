Il libro “Il cinema di Cthulhu” e l’orrore cosmico sul grande schermo

Ci sono libri che non si limitano a parlare di cinema, ma lo abitano come un fantasma gentile, lo fecondano come un morbo sottile, lo trasformano in un rito iniziatico che brucia tra buio e luce. Il cinema di Cthulhu di Claudio Gargano (Martin Eden Edizioni) è uno di questi: un grimorio di oltre 700 pagine che pulsa come un cuore nero tra le mani del lettore, un Necronomicon cinefilo che sussurra, con la voce di Lovecraft, dalle pieghe dell’immagine in movimento.

Il cuore del saggio pulsa attorno a un’intuizione potente: Lovecraft non è solo negli adattamenti diretti, ma come un’ombra lunga infesta ogni fotogramma che respira il suo orrore cosmico, ogni dissolvenza che sfuma in nebbia, ogni suono che arriva da un altrove. Nei blockbuster come nei cult sotterranei, il cinema diventa sintomo di un’infezione più vasta, un virus creativo che Lovecraft ha lasciato in eredità a registi e spettatori inconsapevoli.

Il libro si apre con la prefazione di Davide Pulici, che accende una candela nella sala oscura, e con il saggio di Sebastiano Fusco, cartografo dell’incubo, che offre le coordinate per smarrirsi consapevolmente. Da lì in poi, si scivola in acque scure, accompagnati da una scrittura che vibra come un rito: non spiega, ma lascia filtrare l’abisso tra le righe, costringendoci a guardarci dentro ogni volta che guardiamo un film.

Dimenticatevi le sterili liste di trasposizioni. Gargano non compila, evoca. Non cataloga, convoca. La sua scrittura è febbrile come un’invocazione, infetta come un sussurro notturno. Il seme della follia di Carpenter diventa il nostro specchio infranto, The Thing un inno gelido al contagio dell’ignoto, Event Horizon e La casa dalle finestre che ridono tessere di un mosaico tentacolare dove la logica implode e ogni dissolvenza diventa un invito a guardare oltre la soglia.

Il seme della follia ha germogliato

Ma il seme della follia che Gargano racconta non è più confinato sullo schermo. Come nel capolavoro di Carpenter, In the Mouth of Madness, quel seme ha germogliato nel nostro mondo. Lovecraft è diventato per noi ciò che Sutter Cane era per gli esseri umani in quel film: un dio oscuro che sussurra dall’invisibile, suggerendo che l’universo è indifferente, che l’uomo è una nota stonata in un cosmo che non lo ascolta. Pandemia, tragedie, guerre, disastri climatici e la lenta erosione delle risorse hanno inoculato nelle nostre menti un’assuefazione all’apocalisse, una consapevolezza silenziosa che la vita umana sul pianeta possa essere solo un transito fragile. Perche, come suggerisce, una delle battute cult di Il seme della follia: “La realtà non è più quella di una volta.”

Il radar cinefilo di Gargano

La forza di Gargano sta anche nel suo radar cinefilo infallibile: accanto a colossi come la saga fanta-horror di Alien o al perturbante Picnic at Hanging Rock, cita piccoli film indipendenti come The Complex Form (assolutamente da riscoprire, magari in parallelo a una serie celeberrima come Stranger Things), costruendo un tavolo cinematografico dove convivono Dario Argento con il suo Inferno che dialoga con la prima stagione di True Detective, Guillermo Del Toro (laureato alla Miskatonic University in un universo parallelo) che gioca nella stessa squadra del Jordan Peele di Nope. E ancora: Blob – Il fluido che uccide scambia battute con The Lighthouse di Robert Eggers, in una danza tentacolare dove il cinema di genere e il cinema d’autore si riconoscono come figli dello stesso orrore cosmico.