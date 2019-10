Fortnite, disponibile su PlayStation 4 il Pacchetto Giudizio finale

The Final Reckoning, il Pacchetto Giudizio finale di Fortnite Capitolo 2, svelato dai dataminer il 24 ottobre, è già disponibile anche in Italia su PlayStation 4.

Offre molti oggetti cosmetici esclusivi a tema Halloween e sicuramente nelle prossime ore verrà rilasciato anche su Xbox One, Pc, Nintendo Switch e sui device mobile Android e iOS.

Gli utenti interessati possono acquistarlo sullo Store del Battle Royale su PS4 al prezzo di 17,99 euro, leggermente in ribasso rispetto al costo medio dei pacchetti, che solitamente è compreso tra i 20 e i 25 euro.

I contenuti inclusi nel pacchetto

The Final Reckoning, annunciato dalla stessa Epic Games in un Tweet sul profilo ufficiale del titolo, offre diversi contenuti esclusivi: il mortifero costume Catrina e il dorso decorativo Lutto Libero, l'inquietante costume Willow e il dorso decorativo Dolly, il fosco costume Luce nera e il dorso decorativo Ali Indaco.

Per ora il pacchetto è compatibile solo con Fortnite Battaglia Reale e Modalità Creativa, ma probabilmente in futuro gli utenti potranno utilizzare i suoi contenuti esclusivi anche su Fortnite Salva il Mondo.

Fortnite, Fortnitemares 2019: data lancio evento a tema Halloween

Martedì 29 ottobre 2019, Epic Games lancerà un evento a tema Halloween, annunciato in un Tweet dalla stessa azienda.

Quel giorno nella mattinata verrà rilasciato un nuovo aggiornamento, che introdurrà varie modifiche a tema nella mappa di gioco.

Fortnitemares 2019 porterà con sé tante nuove sfide esclusive e ricompense cosmetiche.

Dal 15 ottobre ha preso il via ufficialmente il Capitolo 2 della Stagione 1 di Fornite rilasciato dopo l’evento The End che ha chiuso la stagione 10 del Battle Royale con un buco nero che ha risucchiato tutta l’ambientazione di gioco.

Tra le novità, l’aggiornamento offre ai videogiocatori la possibilità di svolgere tante nuovi azioni, quali nuotare, andare a pesca, guidare i motoscafi e trasportare sulle spalle i compagni.