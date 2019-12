Gli sviluppatori di Epic Games hanno rilasciato a sorpresa il nuovo aggiornamento 11.21 di Fortnite Capitolo 2. L’update è stato pubblicato per tutte le piattaforme ed è quindi scaricabile gratuitamente su Pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su dispositivi Android e iOS. Tra le novità portate in dote dalla patch, arrivata senza alcun preavviso, ci sono correzioni di bug e glitch notati dagli utenti in Battaglia Reale nelle ultime settimane, ma per il resto i dataminer hanno fin qua avuto delle difficoltà a capire gli altri elementi introdotti con l’aggiornamento.

Le novità note della patch di Fortnite Capitolo 2

Epic Games ha inaspettatamente rilasciato l’aggiornamento 11.21 di Fortnite Capitolo 2, senza però diffondere per il momento la consueta nota ufficiale che elenca le novità. Come già accaduto in passato, i dataminer hanno provato a scoprire in anticipo i contenuti del nuovo update, trovando però delle difficoltà inattese: la presenza di file cifrati, infatti, avrebbe impedito di ottenere le informazioni ricercate. Con ogni probabilità la patch correggerà i vari errori emersi di recente in Battaglia Reale, ma anche una variante della skin Lace, l’unico elemento svelato in anteprima dai dataminer. Per la lista completa delle novità dell’aggiornamento 11.21 sarà quindi necessario attendere una comunicazione ufficiale di Epic Games.