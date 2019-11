Fortnite, server offline per l'arrivo dell'aggiornamento 11.11

L’attesa sta per terminare: oggi, 13 novembre, come annunciato dalla stessa Epic Games, arriva su Fortnite la patch 11.11.

I server sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell’aggiornamento, che arriva in ritardo di 24 ore rispetto alla sua iniziale programmazione.

Nonostante gli sviluppatori non abbiano fornito indicazioni riguardo le ragioni del rinvio dell’update, probabilmente il ritardo sarebbe dovuto a dei problemi inattesi emersi poco prima del suo rilascio, in programma il 12 novembre.

Aggiornamento 11.11: le novità

I server torneranno online al termine della manutenzione.

La patch 11.11 introdurrà vari contenuti aggiuntivi in Fortnite Salva il Mondo e avrà in dote correzioni di bug e miglioramenti in tutte le modalità presenti nel gioco.