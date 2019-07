Fortnite, ecco come ottenere Fortbyte 15 e Fortbyte 18

Gli appassionati di Fortnite in questi giorni stanno cercando di scovare il maggior numero di chip possibile. Per aggiudicarsi la Skin Segreta del Pass Battaglia della Stagione 9, Singolarità, è necessario aggiudicarsene ben 90.

Tutti gli utenti impegnati ad esplorare il mondo magico di Fortnite in cerca di Fortbyte 15 devono cambiare strategia. Per ottenere il chip, da poco disponibile sul Battle Royale tanto amato dai più giovani, basta portare a termine nuove sfide. Chi invece è in cerca del Fortbyte 18 è sulla giusta strada: ecco nel dettaglio come ottenere i due chip collezionabili.

Come ottenere Fortbyte 15

A differenza di altri chip, quali Fortbyte 62 ben nascosto all’interno di un maniero abbandonato nel Rifugio Ritirato, Fortbyte 15 non è da cercare nel campo da gioco.

Per ottenerlo è sufficiente portare a termine con successo sei tra le nuove sfide offerte dal titolo nella Settimana 9 Stagione 9.

Dov’è nascosto Fortbyte 18

Per ottenere Fortbyte 18 non sono necessari particolari armi o strumenti: basta interagire con il chip, una volta trovato. Ma dov’è nascosto? Epic Games fa riferimento a un perfetto nascondiglio tra i Grandi Magazzini, prima chiamati Corso Commercio, e Sprofodno Stantio.

Fortbyte 18 si trova esattamente all’interno di una baracca in legno, situata poco prima della piattaforma di colore bianco per entrare nel condotto d’aria, fuori da Grandi Magazzini.

Fortnite, disponibile il secondo aggiornamento della patch 9.30

Su Fornite è da poco arrivato il secondo aggiornamento della patch 9.30.

La più grande novità introdotta con l’update nella modalità Battle Royale è una nuova arma: un fucile pesante a tamburo che sarà disponibile nelle varianti comune, non comune e raro.

L’aggiornamento ha introdotto 7 nuovi prefabbricati e gallerie nella modalità Creativa. Per quanto riguarda, invece, la modalità Salva il Mondo, la novità è il ritorno di quattro eroi festivi, tra i quali Jonesy stelle e strisce.