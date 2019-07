Fortnite, disponibile il secondo aggiornamento della patch 9.30

Una novità dopo l’altra. Dopo l’arrivo della patch 9.30 e del primo upgrade della stessa, ecco pronto per i giocatori di Fortnite un nuovo aggiornamento. Nonostante i problemi, che Epic Games ha promesso di risolvere presto, con la ricezione delle ricompense, sia per le missioni settimanali, che per quelle dell’evento ’14 giorni d’estate’, la software house americana ha rilasciato sul proprio sito la patch note ufficiale con tutti i dettagli legati alle ultimissime novità in arrivo.

Una nuova arma

Nella modalità battle royale salta subito all’occhio l’arrivo di un fucile pesante a tamburo, un nuovissimo pompa che sarà disponibile nelle varianti comune, non comune e raro. La dimensione del caricatore sarà di 12 colpi, 45 / 47 / 50 i punti danno per colpo. I giocatori potranno trovarlo nel bottino a terra, nei distributori automatici e anche nei trasportatori di bottino. In più, continuerà l’evento ‘14 giorni d’estate’: la seconda settimana entra nel vivo e, accedendo ogni giorno al gioco, ci si potrà cimentare per superare sfide, ricompense e modalità a tempo.

Prefabbricati e gallerie per la modalità creativa

Per quanto riguarda, invece, la modalità creativa, ecco che i player potranno aspettarsi nuovi prefabbricati e gallerie. Per quanto riguarda i primi sono stati aggiunti 7 nuovi prefabbricati: l’hotel Palmeto Paradisiaco, con l’aggiunta della piscina, dell’internet point e della casa. Poi la concessionaria, camion e oasi e una tavola calda a bordo strada. Le nuove gallerie invece sono cinque: la galleria Palmeto Paradisiaco, la galleria oggetti, quella camion e oasi, quella tavola calda e quella sabbia ed erba.

Ecco l'arco esplosivo

Capitolo modalità salva il mondo. Tornano quattro eroi festivi per un periodo limitato, tra cui Jonesy stelle e strisce, ci sarà un vantaggio standard per il recupero delle munizioni assalto, che ora hanno il 24% di possibilità di recuperare le munizioni a ciascun colpo. Arriva, poi, l'arco esplosivo, un’arma che spara frecce che esplodono all'impatto, considerato quasi come un fucile di precisione, perché è dotato di pallottole e cartucce come munizioni.