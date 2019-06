Su Fornite ci sono dei tesori nascosti: nell’isola Battaglia Reale sono sparsi diversi Fortbyte.

C’è una domanda che in queste ore frulla nella testa degli appassionati del videogioco tanto amato dai più giovani: dov’è Fortbyte #62 e come si ottiene?

Ma c’è un ostacolo da tenere in considerazione: per impossessarsi del chip bisogna aver sbloccato il costume Stratus, che si ottiene raggiungendo il 71esimo livello del Pass Battaglia della Stagione 9.

Ecco la nostra guida per trovarlo nel campo da gioco.

Ecco dove è nascosto Fortbyte #62

Fortbyte #62 è ben nascosto dentro a un maniero abbandonato a sud-est del Rifugio Ritirato, poco sopra l’area del Palmeto Paradisiaco.

Una volta atterrati nella zona e individuato il maniero, i videogiocatori devono indossare il costume Stratus per riuscire ad ottenerlo. L’unica vera impresa è trovare il maniero ma con queste coordinate il compito dei giocatori sarà molto più semplice.

Fortnite: in corso l’evento ’14 giorni d’estate’ con tante sorprese

Fornite per festeggiare l’estate ha premiato gli appassionati del Battle Royale offrendo loro un gradito regalo, l’evento ’14 giorni d’estate’: dal 25 giugno al 7 luglio ogni giorno ci sarà qualche novità nel magico mondo dei combattenti.

Ogni giorno e per tutta la durata dell’iniziativa gli utenti hanno a disposizione uno strumento o un’arma disponibili in passato nel titolo.

I ‘regali’ vengono aggiunti ogni 24 ore direttamente nel magazzino e permettono ai giocatori di affrontare i nemici con cimeli del passato.

Ogni giorno saranno anche disponibili nuove ricompense gratuite, costumi direttamente nel negozio oggetti e delle Modalità a Tempo (MAT, per gli amici).

Tra le Modalità a Tempo in questi giorni saranno disponibili, ‘Metallo pesante’, 'A caccia di tempeste: Surfando’, 'Tuffo’ con il nuovo strumento ‘bomba d’acqua’, ‘Potenziamento’, ‘Non abbandonare nessuno’, ‘Usare con cautela’, ‘Colpi alla testa’, ‘Battaglia di corazzati’ e ‘Paradiso del costruttore’.