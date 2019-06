Fortnite, al via l'evento 14 giorni d’estate

L’estate meteorologica è già arrivata, ora anche i tantissimi fan di Fortnite sparsi nel mondo potranno festeggiarla in game, godendosi le particolari novità che lo sviluppatore americano Epic Games ha deciso di riservare loro. Dal 25 giugno al 7 luglio, infatti, arriva l’evento '14 giorni d’estate'. La vera chicca? Ogni giorno, entrando nel gioco, si potrà trovare ed utilizzare qualcosa di nuovo.

Le novità per la battaglia reale

Sono tante le novità che i '14 giorni d’estate' targati Fortnite porteranno in dote nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la battle royale, ogni 24 ore verrà resa disponibile nel magazzino una delle armi rimosse in passato: questo vuol dire che l’Arco Esplosivo o altri fucili che i giocatori hanno usato in precedenza potranno essere rispolverati per epiche battaglie contro avversari agguerriti. Giornalmente, inoltre, ci si potrà cimentare con nuove sfide quotidiane che permetteranno di ottenere ricompense gratuite, si troveranno nuovi costumi nel negozio oggetti e saranno disponibili delle Modalità a Tempo (MAT, per gli amici).

Le modalità a tempo

Ecco alcune tra le MAT che si potranno provare. 'Metallo pesante' (a squadre): qui, nelle casse bottino si possono trovare solo armi nella variante pesante. 'A caccia di tempeste: Surfando' (a squadre): tutti i giocatori iniziano la partita su un veicolo, vince chi resta in piedi in seguito alle granate a impulsi generate periodicamente nell'inventario. 'Tuffo' (a squadre): si dovrà cercare di eliminare gli avversari con il nuovo oggetto estivo 'bomba d'acqua'. 'Potenziamento' (singoli): l'obiettivo è quello di diventare il giocatore più potente della partita, consumando quanti più scudi per diventare l'ultimo superstite. 'Non abbandonare nessuno' (coppie): qui tra le curiosità, c’è l’effetto Slurp che sarà sempre attivo finché non ci sono compagni a terra. 'Usare con cautela' (coppie): qui i giocatori si generano con una quantità iniziale di materiali da costruzione e non si possono ottenere nuove risorse durante la partita. 'Colpi alla testa' (coppie): si potranno infliggere danni solo con i colpi al capo. 'Battaglia di corazzati' (squadre): una semplice variante alla normale battle royale che aumenta di molto salute e scudi iniziali dei giocatori. 'Paradiso del costruttore' (squadre): qui i costruttori potranno dimostrare le loro abilità e costruire a piacimento, la salute degli edifici sarà aumentata così come la velocità di raccolta risorse.

Le novità delle altre modalità

Non solo la battaglia reale verrà coinvolta nell’evento. Sarà un'estate indimenticabile anche per quanto riguarda la modalità creativa. Qui, ci si potrà gettare nella mischia ogni giorno per una nuova isola che sarà in evidenza. Inoltre, nella modalità Salva il mondo, completando una nuova missione ogni giorno si potrà aiutare “Casa base” a organizzare la festa più trendy dell'estate e, di conseguenza, ricevere gli omaggi estivi nel negozio. Si potranno completare incarichi per ottenere mucchi di biglietti estate e arrivando in fondo a tutti e 14 gli incarichi sarà possibile sbloccare una nuova arma esplosiva.