Battle Royale, non solo Fortnite: ecco la versione di Super Mario

Se oggi, pensando al mondo dei videogiochi, dici battle royale dici anche e soprattutto Fortnite. L’ormai indiscusso numero uno in fatto di sfide online tutti contro tutti, targato Epic Games, ha adesso un celebre fratellino. E se la casa americana, che proprio ieri ha lanciato un importante aggiornamento con la patch 9.30, non può temere la concorrenza, almeno dovrà osservare da lontano una versione completamente inedita di “Super Mario Bros”.

Idraulici …tutti contro tutti

Si tratta di “Mario Royale”, modalità online per Pc creata da InfernoPlus, (in una versione dichiaratamente non ufficiale) che coinvolge 75 persone, tutte connesse nello stesso momento che vestono i panni di Mario, e che dovranno cercare di raggiungere la fine di un classico livello del gioco che da anni ormai è diventato un vero e proprio cult.

Come si gioca

All’apparenza sembrerebbe un’impresa facile, ma dal momento che tutti i videogiocatori sono identici e visibili sullo schermo nello stesso momento, anche se non possono interagire tra loro, il risultato finisce per essere incredibilmente caotico. E probabilmente ci si ritroverà a perdere la partita perché si è confuso il proprio Mario con quello di un altro giocatore. Gli avversari non si possono attaccare direttamente ma si possono usare i blocchi distruttibili dei livelli per creare una sorta di ostacolo per gli altri. E per vincere? Occorre essere uno dei primi tre giocatori a raggiungere Bowser (il re dei Koopa, il principale antagonista di Mario) alla fine del livello. I power up, inoltre, sono condivisi tra tutti i giocatori. Ciò significa che chi ottiene un fungo o un fiore lo sottrae all’utilizzo degli altri sfidanti.

Vita breve?

Come detto, non essendo un gioco Nintendo ufficiale, è possibile che non rimanga online a lungo. Ma per i fan del baffuto idraulico potrebbe non essere un problema. "Super Mario Maker 2", su Switch, verrà lanciato sul mercato la prossima settimana.