La patch 9.30 che Epic Games ha annunciato in arrivo per oggi, martedì 18 giugno, conterrà una corposa serie di novità. Oltre a quelle che interessano da vicino la Battaglia Reale (QUI LE NOVITA'), anche la Modalità Creativa e Salva il Mondo saranno interessate dall’aggiornamento.

Le novità della Modalità Creativa

La più interessante novità che i fan di Fortnite troveranno nella Modalità Creativa sarà l’introduzione di Oggettomatic, il quale permetterà ai giocatori di nascondersi in bella vista, trasformandosi in un oggetto per evitare scontri indesiderati con gli avversari in agguato. Si potrà usare questo 'trucchetto', insieme con le nuove impostazioni di gioco, per creare una vera e propria 'caccia' tutta personalizzata.

Saranno introdotte poi delle nuove isole, ovvero l'Isola Caldera e l'Isola della Desolazione. Saranno aggiunte nuove impostazioni di gioco per poter configurare la luce e la nebbia in ambienti esterni.

I giocatori avranno poi la possibilità di sfruttare la nuova impostazione per cui "la costruzione può distruggere l'ambiente". In fase di costruzione durante il gioco, certi oggetti dell'ambiente potranno essere distrutti quando qualcuno vi costruirà sopra.

Salva il Mondo, cosa cambia

Ecco poi una serie di novità per quanto riguarda Salva il Mondo. Sarà possibile cimentarsi con la modalità “Resistenza scudo anti-Tempesta” che consisterà nell’affrontare trenta ondate di nemici sempre più potenti e che metteranno a dura prova le abilità del giocatore. Questa modalità si potrà sbloccare completando tutte le missioni “Difesa scudo anti-Tempesta”. I giocatori che completeranno questa sfida usufruiranno di quattro nuovi stendardi Resistenza completando tutte le 30 ondate per ogni zona, un lama Tesoro Troll leggendario completando tutte le 30 ondate in una zona e Oro in base ai progressi sulle ondate. Saranno di nuovo disponibili i Commando cromati, veri e propri “soldati Spaccatutto”. Per quanto riguarda gli eroi ecco che Ramirez Cromo ritornerà nel negozio dell’evento, insieme anche a Jonesy pressofuso. Una serie numerosa di bug per quando riguarda grafica e animazioni, audio, interfaccia utente verranno poi corretti dagli sviluppatori.