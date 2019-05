Fortnite: un'edizione limitata di Xbox One S in arrivo per i fan

Microsoft ha in serbo una sorpresa speciale per tutti gli appassionati di Fortnite. Come riporta il portale di tecnologia The Verge, basandosi sulle indiscrezioni lanciate dal sito tedesco WinFuture, la casa statunitense sarebbe pronta a lanciare nelle prossime settimane un’edizione limitata di Xbox One S dall’inedito colore viola, con una serie di aggiunte speciali, tra cui l’esclusivo pacchetto Vertex Oscuro, che faranno estremamente felici i fan del popolare titolo di Epic Games. Il bundle, frutto di una collaborazione tra Microsoft e la casa di sviluppatrice statunitense, dovrebbe essere disponibile su Amazon dai primi giorni di giugno.

Xbox One S e Fortnite insieme in un bundle speciale

Xbox One S si colora di viola in una nuova versione in edizione limitata pensata da Microsoft ed Epic Games per i fan di Fortnite. Il bundle realizzato in collaborazione tra le due aziende prevede, oltre alla console da 1 TB e il joypad, anch’esso viola, una copia del videogioco Fortnite Battle Royale, il pacchetto Vertex Oscuro più un mese di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold. È soprattutto il set speciale a riservare le sorprese più interessanti per gli appassionati: all’interno si troveranno infatti la skin leggendaria Vertex in versione scura, il piccone epico, il deltaplano epico e un credito da 2000 V-Bucks spendibile all’interno del gioco.

Il prezzo dell’edizione limitata di Xbox One S con Fortnite

Dopo le prime indiscrezioni riguardanti la collaborazione tra Microsoft e Epic Games, il portale tedesco WinFuture, specializzato in anticipazioni, è stato il primo a ottenere e diffondere in esclusiva le immagini della console Xbox One S e il joypad, entrambi di colore viola. Nel corso dell’E3 2019, che debutterà il 9 giugno, Redmond potrebbe fornire più informazioni su questa e altre iniziative legate alla partnership con Epic Games. Proprio negli stessi giorni dovrebbe inoltre essere reso disponibile su Amazon il nuovo bundle dedicato a Fortnite, che sarà in vendita al prezzo di 299 euro.