Spesso i social media sono lo specchio della popolarità di un personaggio pubblico, di un’opera (come un libro, una serie tv o un film) o di un’iniziativa. Ciò vale anche per i videogiochi: nella maggior parte dei casi sono quelli che hanno ottenuto maggiori consensi da parte del pubblico e della critica a essere al centro delle discussioni online. Recentemente, Rishi Chadha, Head of Gaming Content Partnerships di Twitter, ha rivelato quali sono stati i personaggi legati al mondo del gaming più menzionati sulla piattaforma di microblogging negli ultimi mesi. Come prevedibile, nell’elenco sono presenti alcuni youtuber e streamer particolarmente famosi, tra cui MrBeast, Rubius, DrLupo, CouRage e Nadeshot. Tra i più chiacchierati anche PewDiePie, protagonista negli ultimi mesi della campagna ‘Subscribe to PewDiePie’, e Ninja, il famosissimo streamer di Fortnite. Sul fronte e-sport, l’atleta maggiormente popolare sul social è Tfue, seguito da Mith e Leffen.

I videogiochi più popolari su Twitter

Rishi Chadha ha anche rivelato quali sono stati i giochi che hanno attirato l’attenzione degli utenti di Twitter negli scorsi mesi. Nonostante l’arrivo sul mercato di un rivale temibile come Apex Legends, Fortnite è riuscito a difendere con successo il trono di Battle Royale più popolare sul social media, grazie anche ai continui aggiornamenti che Epic Games ha dedicato al titolo, finalizzati a renderlo sempre fresco e accattivante. In particolare, negli ultimi giorni l’arrivo della Stagione 9 ha monopolizzato l’attenzione di una grossa fetta dell’utenza. Altri videogiochi che hanno attirato l’attenzione degli appassionati presenti su Twitter sono stati Fate/Grand Order (talmente popolare da superare persino Fortnite), Ensemble Stars, Grandblue Fantasy e Super Smash Bros. Ultimate.

La Stagione 9 di Fortnite

Ambientazione futuristica per la Stagione 9 di Fortnite: i forzieri e i pirati che hanno fatto compagnia ai giocatori negli ultimi mesi hanno da poco ceduto il posto a robot, creature evolute e nuove aree super moderne. Tra le novità introdotte sono presenti anche il sistema di trasporto Onda d’urto, dei nuovi punti di interesse sulla mappa e un fucile pesante da combattimento.