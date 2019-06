L’aggiornamento settimanale di Fortnite, legato alla patch 9.30, promette tante novità in arrivo. La più “succosa” riguarda l’introduzione di una nuova bevanda rinfrescante, così come l’ha definita la Epic Games sul proprio account Twitter ufficiale: si tratta dello Sguazzo Trangugio. In Italia, non sarà possibile giocare online a partire dalle 10 del 18 giugno, con i server down in attesa dell’aggiornamento.

Arrivo lo Sguazzo Trangugio

Come si può leggere direttamente dalla patch note diffusa dalla casa di sviluppo americana, per quanto riguarda la Battaglia Reale gli utenti di Fortnite potranno avvalersi dello Sguazzo Trangugio. Quando quest'oggetto verrà lanciato diffonderà dei liquidi in un'area ridotta all'impatto. Tutti i giocatori che si trovano nel raggio di diffusione potranno ottenere all’istante 20 salute/scudo. Il nuovo elemento dunque darà salute al player, a meno che la salute non sia già al massimo. In questo caso conferirà invece dello scudo. La bevanda speciale potrà guarire alleati, nemici e potrà prolungare la durata dello stato di atterramento per i giocatori abbattuti. Sarà possibile trovarla nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei lama.

Le altre novità

La patch 9.30 nella nuova Rotazione delle Modalità a Tempo includerà la sfida tra cecchini (per quanto riguarda le duo) solo con fucili di precisione. Per il terzetto sarà prevista la battaglia reale con squadre da tre. Infine, per la modalità oro massiccio la possibilità di combattere solo con armi leggendarie.

Ecco poi tutta una serie di miglioramenti. Verrà rimosso il ritardo di estrazione del fucile pesante. In questo modo i recuperi del fucile pesante verranno applicati solo quando il giocatore trasporterà più fucili pesanti, al di là dalla tipologia di fucile. Verrà poi ridotta l'efficacia a lunga gittata del fucile pesante da combattimento. I danni a media distanza saranno ridotti del 10% (da 2,44 unità a 4,88 unità), mentre i danni a lunga distanza verranno ridotti del 20% (da 4,88 unità a 9,76 unità).

Arco Esplosivo e Lanciagranate

Tra le altre novità, Epic Games segnala che nel magazzino sarà possibile aggiungere l'Arco Esplosivo, il che contribuisce a ridurre la saturazione eccessiva di quel tipo di arma. Verrà rimossa l'abilità di cavalcare i proiettili del Lanciagranate di prossimità dato che la velocità elevata di questo proiettile causava problemi alle prestazioni di streaming. D’altro canto però si potranno ancora cavalcare i razzi lanciati dai Lanciarazzi.