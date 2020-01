Twitter, ecco i 10 giochi più chiacchierati del 2019

Su Twitter le discussioni a tema videoludico sono all’ordine del giorno: nel corso del 2019 sono stati pubblicati ben 1.2 miliardi di tweet inerenti all’argomento, con una crescita del 20% rispetto al 2018. Tra i videogiochi che hanno generato un maggior numero di post sulla piattaforma c’è anche l’onnipresente Fortnite, che però non occupa il primo posto della classifica recentemente pubblicata dallo stesso social media sul proprio blog. La top 10, infatti, è guidata dal popolarissimo gioco per dispositivi mobile Fate/Grand Order. Pur non essendo molto conosciuto in Europa, questo titolo può contare su un numero di fan enorme in Giappone e in altri Paesi. Nella classifica sono assenti alcuni videogiochi che nel corso dell’ultimo anno non sono certo passati inosservati, come Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice e Pokémon Spada/Scudo.

I giochi più discussi su Twitter nel 2019

Ecco la top 10 dei giochi che hanno monopolizzato l’attenzione degli utenti di Twitter nel corso del 2019:

1) Fate/Grand Order

2) Fortnite

3) Final Fantasy

4) Identity V

5) Granblue Fantasy

6) Ensemble Stars

7) Monster Strike

8) PlayerUnknown’s Battlegrounds

9) Minecraft

10) Super Smash Bros.

Come si può notare, nella classifica sono presenti vari giochi per dispositivi mobile, ormai sempre più popolari e in grado di rubare occasionalmente la scena ai titoli tripla A per le console. Twitter ha pubblicato anche un’altra classifica interessante, riguardante gli Stati che hanno postato un numero maggiore di post a tema videoludico sulla piattaforma.

1) Giappone

2) Stati Uniti

3) Corea del Sud

4) Thailandia

5) Brasile

6) Francia

7) Gran Bretagna

8) Indonesia

9) Spagna

10) Filippine

I content creator più popolari su Twitter

Ancora una volta, è Ninja a guidare la classifica dei content creator che hanno generato un maggior numero di discussioni su Twitter. Lo streamer, passato da Twitch a Mixer nel corso del 2019, è conosciuto soprattutto per le sue imprese su Fortnite. Ecco con chi condivide la top 10:

1) Ninja (@Ninja)

2) ElRubius (@Rubiu5)

3) Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye)

4) Tfue (@TTfue)

5) CourageJD (@CouRageJD)

6) Nadeshot (@Nadeshot)

7) Pokimane (@pokimanelol)

8) TimTheTatman (@timthetatman)

9) Dr Lupo (@DrLupo)

10) Dr. Disrespect (@drdisrespect)