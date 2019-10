Death Stranding uscirà su PC nel 2020: lo annuncia Hideo Kojima

Come un fulmine a ciel sereno, Hideo Kojima ha sorpreso tutti, annunciando ufficialmente su Twitter l’arrivo di Death Stranding, la sua ultima fatica, su PC nel corso dell’estate 2020. Il gioco, in uscita su PlayStation 4 l’8 novembre, non sarà dunque un’esclusiva della console Sony. Kojima non ha rivelato il giorno esatto in cui gli utenti PC potranno affrontare l’avventura di Sam Bridges, ma ha spiegato che l’arrivo del titolo è previsto per l’inizio della prossima estate. Sembra dunque lecito aspettarsi un’uscita tra giugno 2020 e luglio. Per scoprire quali saranno gli store online da cui sarà possibile acquistare il gioco sarà necessario restare in attesa di altre comunicazioni ufficiali, che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi.

Il trailer di lancio di Death Stranding

Negli scorsi giorni, Hideo Kojima ha rivelato su Twitter di aver completato il trailer di lancio di Death Stranding. Sarà pubblicato poco prima dell’uscita del gioco, forse nel corso della Paris Games Week: Kojima, infatti, ha promesso una sorpresa a tema Death Stranding nel corso dell’evento. Il trailer, il cui contenuto è al momento ignoto, potrebbe rispondere ad alcune delle domande che circondano il misterioso progetto del noto game designer giapponese. Nel corso degli ultimi mesi sono state diffuse alcune informazioni sulla natura del gioco, ma numerosi aspetti del gameplay e, soprattutto, della trama continuano a essere poco chiari. Oltre a scoprire qualcosa in più su Death Stranding, gli appassionati che saranno presenti alla Paris Games Week avranno anche l’opportunità di incontrare di persona Hideo Kojima e di scattare una foto con lui.

In arrivo una PS4 Pro dedicata a Death Stranding

Oltre a Death Stranding, l’8 novembre arriverà nei negozi specializzati anche un’edizione speciale di PlayStation 4 Pro dedicata al nuovo titolo di Hideo Kojima. La console sarà impreziosita da una serigrafia frontale, raffigurante delle impronte di mani, e dalla scritta ‘Death Stranding’. Sarà accompagnata da un controller DualShock 4 traslucido e di colore arancione, ispirato al B.B. Pod, uno degli elementi più riconoscibili del gioco. All’interno del bundle sarà presente anche una copia di Death Stranding in formato fisico.