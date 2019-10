Si avvicina l’8 novembre, il giorno in cui Death Stranding, l’ultima fatica di Hideo Kojima, sarà finalmente disponibile per tutti i possessori di PlayStation 4. Nonostante manchi poco alla sua uscita, il nuovo progetto del creatore di Metal Gear Solid è ancora parzialmente avvolto dal mistero. Certo, negli ultimi mesi sono state diffuse alcune informazioni sulla trama e durante il Tokyo Game Show è stato mostrato un lungo video dedicato al gameplay del gioco, ma sono ancora numerosi gli aspetti su cui i giocatori attendono dei chiarimenti. Naturalmente per trovare la risposta a ogni domanda sarà necessario aspettare di provare il gioco con mano, tuttavia è possibile che alcune risposte potrebbero arrivare in un nuovo video che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Come confermato dallo stesso Hideo Kojima su Twitter, infatti, i lavori sull’ultimo trailer di Death Stranding sono giunti al termine e presto tutti gli appassionati di videogiochi potranno vederlo. Sarà l’ultimo video pubblicato prima dell’uscita del gioco. Il game designer non ha diffuso altre informazioni, ma ha accompagnato il Tweet dell’annuncio con un’immagine in cui è possibile notare uno dei frame presenti nel trailer.

La PlayStation 4 Pro dedicata a Death Stranding

Lo scorso settembre, durante l’ultima edizione dell’evento State of Play, Sony ha presentato una nuova PlayStation 4 Pro in edizione limitata dedicata proprio a Death Stranding. La console si distingue per la presenza di una serigrafia frontale che rappresenta delle impronte di mani, simbolo ormai caratteristico del gioco, e dalla scritta ‘Death Stranding’. L’edizione limitata sarà accompagnata da una copia del gioco in formato fisico e da un controllo DualShock 4 traslucido e di colore arancione, ispirato al B.B. Pod, uno degli elementi più riconoscibili della nuova avventura firmata Hideo Kojima. Il bundle, disponibile dal prossimo 8 novembre, potrà essere acquistato solo presso alcuni rivenditori selezionati.