Death Stranding uscirà l'8 novembre. Ecco il nuovo trailer

È ufficiale: Death Stranding, il gioco nato dalla mente di Hideo Kojima (il creatore della celebre saga Metal Gear Solid) uscirà in esclusiva per PlayStation 4 l’8 novembre. Da oggi, 29 maggio 2019, è possibile preordinare il titolo sul PlayStation Store e ricevere dei bonus esclusivi (tra cui un tema dinamico e un avatar del PSN). Inoltre, sulla piattaforma di live streaming Twitch, Sony e Kojima Productions hanno pubblicato il nuovo trailer in 4K di Death Stranding. Le varie scene che compongono il filmato, accompagnate dalle note di ‘Path’ degli Apocalyptica, presentano i vari protagonisti del gioco, introducono a grandi linee la trama e svelano vari elementi di gameplay. Dal trailer si evince che Sam Bridges, il protagonista dell’avventura interpretato dall’attore Norman Reedus, potrà guidare una motocicletta futuristica, attivare delle scale a pioli per raggiungere dei luoghi altrimenti inaccessibili e calarsi dall’alto con una corda. Durante i combattimenti, l’eroe potrà affidarsi ai propri pugni e a varie armi, tra cui una mitraglietta.

La trama di Death Stranding

Come da tradizione dei giochi firmati Hideo Kojima, anche Death Stranding sembra presentare una trama particolarmente elaborata e intrigante. Dalle poche informazioni attualmente disponibili si può intuire che il mondo post-apocalittico in cui è ambientato il gioco è abitato da misteriose entità ultraterrene che possono stravolgere l’esistenza degli esseri umani. In questo contesto, il giocatori vestiranno i panni di Sam Bridges e dovranno trasportare dei preziosi manufatti durante una serie di importanti missioni. Tutto il resto è avvolto dal mistero e sarà necessario attendere l’uscita del gioco per dare un senso a molte delle sequenze presenti nel trailer ufficiale, per ora difficili da decifrare. Oltre a Norman Reedus, anche altri attori e registi hanno prestato le loro fattezze ai personaggi del gioco, tra cui Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn.