Dal 28 ottobre al 3 novembre arriveranno cinque nuovi videogiochi su PlayStation 4.

Uno dei titoli più attesi della settimana è sicuramente Yakuza 4, che approderà sugli scaffali di elettronica martedì 29 ottobre.

Lo stesso giorno arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch anche Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, già disponibile al preorder al prezzo di 33,88 dollari.

Tra le novità, sempre nella giornata di martedì, che sarà il giorno più ‘ricco’ della settimana, debutteranno anche Afterparty e Disgaea 4 Complete. Venerdì primo novembre sarà la volta di Atelier Ryza: Ever Darkness.

L’elenco di tutti i nuovi giochi in arrivo su PS4

Ecco la lista dei nuovi titoli in arrivo nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre su PlayStation 4:

• Afterparty (29 ottobre 2019)

• Yakuza 4 (29 ottobre 2019)

• Super Monkey Ball: Banana Blitz HD (29 ottobre 2019)

• Disgaea 4 Complete (29 ottobre 2019)

• Atelier Ryza: Ever Darkness (1 novembre 2019)

Yakuza 4, svelato alla Gamescom 2019, è una delle edizioni rimasterizzate contenute nella raccolta The Yakuza Remaster Collection. Il titolo, come scrivono gli sviluppatori, “riprende la storia di Yakuza 3 un anno più tardi e riporta l'ambientazione del gioco a Tokyo. La storia inizia quando un uomo viene ucciso con un'arma da fuoco nel territorio del Tojo Clan, l'organizzazione sempre presente in tutti i giochi della serie”. I videogiocatori potranno combattere contro valorosi avversari nei panni di Kazuma Kiryu, Masayoshi Tanimura, Shun Akiyama e Taiga Saejima.

Nuovi giochi in arrivo questa settimana su Nintendo Switch

Si prospetta una settimana ricca di novità anche per Nintendo Switch. Il gioco più atteso è Luigi's Mansion 3 che sarà disponibile da giovedì 31 ottobre 2019. Il giorno più florido anche per la console di casa Nintendo è martedì 19, quando arriveranno Vampyr, Resident Evil 5, Resident Evil 6 e Super Monkey Ball: Banana Blitz HD. Dal primo novembre sarà disponibile anche Atelier Ryza: Ever Darkness.