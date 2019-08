Ninja, uno tra gli streamer più seguiti al mondo cambia piattaforma

Tyler Blevins tra per gli appassionati di videogiochi e soprattutto quelli di Fortnite, è considerato praticamente un’istituzione. Ninja, così come conosciuto nel settore, vantava solo per citare alcuni numeri oltre 14 milioni di follower su Twitch, piattaforma di streaming famosa per essere popolata da videogiocatori che intrattengono il pubblico mostrando in live le proprie partite. Il suo potente seguito sul web lo ha portato nel 2018, come ha raccontato in un’intervista pubblicata sulla Cnn, a guadagnare una somma pari all’incirca a 10 milioni di dollari. Ora il popolare streamer ha annunciato una piccola rivoluzione: abbondonerà proprio Twitch e produrrà le sue dirette esclusivamente su Mixer, la piattaforma di streaming di casa Microsoft. L’annuncio del giovane americano è passato attraverso i social, creando numerose reazioni da parte dei fan, in parte stupiti dalla scelta di Ninja.

Subito numeri da capogiro

“Sono sempre io, solo su un’altra piattaforma” ha spiegato lo streamer, recentemente tra i protagonisti della Fortnite World Cup 2019 svoltasi a New York. Blevins lo ha detto in un curioso video, postato sui social, in cui simulando una buffa conferenza stampa in cui lui stesso interpreta persone della platea che gli rivolgono delle domande, ha annunciato la sua scelta. Tra chi ha criticato Ninja e chi lo ha apprezzato, lo sterminato mondo dei suoi seguaci sul web comunque si è già mosso. Su App Store, a pochissimo dall’annuncio, Mixer è diventata l’applicazione più scaricata e sul nuovo canale di Ninja si sono registrati oltre 230mila persone in poche ore. E il numero di ‘subscriber’ cresce a ritmi vertiginosi.

L’arrivo della stagione 10 su Fortnite

Prorpio Fortnite, uno dei giochi che ha reso Ninja famoso nel mondo videoludico, è protagonista del lancio della stagione 10, caratterizzata dal tema dei viaggi nel tempo. Tra le novità in arrivo sul battle royale targato Epic Games, oltre all’arrivo di un nuovo pass battaglia, ecco l’arrivo di B.R.U.T.O., un veicolo mecha con due posti, uno per l’utente-pilota e l’altro per un giocatore che servirà per abbattere i nemici a colpi di arma da fuoco. Nel corso del nuovo capitolo, inoltre, saranno distribuite anche nuove armi. Ci sarà modo di partecipare a nuove missioni, abbinate a ricompense altrettanto esclusive. Inoltre, molti strumenti e veicoli del gioco come la girosfera, il quad annientatore, la bomba ombra e un fucile d'assalto tattico, sono presenti nel magazzino per essere acquistate.