Epic Games Store è un supermercato digitale interamente dedicato ai videogiochi per Pc. Si tratta di una piattaforma, inaugurata in Italia lo scorso dicembre, che permette ai numerosi appassionati di gaming di andare alla ricerca di nuovi titoli da giocare, scegliendo tra diversi generi disponibili e tanti titoli in offerta. Settimanalmente, lo store propone poi due titoli il cui download è completamente gratuito. Quelli annunciati su Twitter dalla casa di sviluppo americana per la settimana che va dal 2 al 9 agosto sono ‘For Honor’ e ‘Alan Wake’.

For Honor, duelli intensi e battaglie

Sviluppato da Ubisoft, For Honor è stato uno dei titoli più amati degli ultimi anni. Nel gioco si dovrà affrontare il caos della guerra nei panni di un fiero cavaliere, un brutale vichingo, un letale samurai o un rapido Wu Lin, una fazione leggendaria formata da quattro dei più grandi guerrieri mai esistiti. Brandendo con coraggio la propria spada, il videogiocatore potrà controllare totalmente il proprio guerriero, affrontando combattimenti corpo a corpo rapidi e brutali. Nella versione in single player, ci si potrà cimentare in una campagna avvincente dove assaltare castelli e fortezze in enormi battaglie e affrontare boss letali in duelli intensi. Ma è anche disponibile la versione online del gioco, cooperando coi propri amici virtuali in lotte all’ultimo sangue.

Alan Wake, una storia intesa e coinvolgente

Sviluppato da Remedy Entertainment, Alan Wake si basa sulla storia del protagonista che, quando sua moglie scompare durante una vacanza, intraprende delle ricerche nel corso delle quali ritrova le pagine di un racconto che non ricorda nemmeno di aver scritto. Il mistero si infittisce. Una presenza oscura si aggira nei meandri della piccola città di Bright Falls e spinge Wake quasi sull'orlo della follia nel disperato tentativo di ritrovare la sua dolce metà. Nel gioco, man mano che il giocatore si addentra sempre più in profondità nel mistero, ci si troverà a dover affrontare avversità inaspettate, intrecci imprevisti e clamorosi colpi di scena. Il titolo è un mix ben riuscito tra gioco d'azione e thriller psicologico, con un’intensa atmosfera e sequenze di combattimento molto coinvolgenti che offrono ai giocatori un'esperienza di gioco particolare. Il titolo, ottimizzato appositamente nella versione per PC, include gli episodi speciali di Alan Wake ‘Il segnale’ e ‘Lo scrittore’ e permette di utilizzare la modalità AMD Eyefinity 3D a 3 schermi.